11 mag 2021 17:18

IL GENERE SOSTITUISCE IL MERITO - INCREDIBILE PROPOSTA DISCRIMINATORIA ALLA COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA: UN PERCORSO PRIVILEGIATO PER LE “GIOVANI” MAMME (NON PER I GENITORI, LE MAMME!) PER DIVENTARE RICERCATORI UNIVERSITARI. POI CARRIERA AUTOMATICA, SOLO CON UNA “VERIFICA INTERNA” ALL’ATENEO DI APPARTENENZA! - PER I MASCHIETTI MEGLIO DARSI ALL’AGRICOLTURA; PER GLI STUDIOSI MEGLIO ANDARE ALL’ESTERO...