GENERO DEGENERE – È STATO FERMATO L’EX FIDANZATO DELLA FIGLIA DI LETIZIA GIROLAMI, LA PSICOTERAPEUTA TROVATA MORTA A FOIANO DELLA CHIANA, IN PROVINCIA DI AREZZO: È UN 38ENNE DI ORIGINE PAKISTANA ED È SOSPETTATO DI AVER UCCISO LA DONNA – L’UOMO AVREBBE AVUTO UNA RELAZIONE PIUTTOSTO TURBOLENTA CON LA RAGAZZA, CHE ATTUALMENTE SI TROVA IN SPAGNA: POTREBBE AVER COLPITO LA GIROLAMI CON UN BASTONE E…

letizia girolami

Estratto da www.lanazione.it/arezzo

Svolta nelle indagini sulla morte di Letizia Girolami, la psicoterapeuta trovata morta in un campo a Foiano della Chiana con una vistosa ferita alla testa. Nella notte i carabinieri hanno fermato l’ex fidanzato della figlia, un 38enne di origine pakistana, sospettato di essere l’autore del delitto. […]

La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da trent'anni in un casolare con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese, mentre la figlia si trova attualmente all’estero, in Spagna. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del cadavere intorno all'una della notte tra sabato e domenica. E’ stato proprio lui, il marito, ad avvertire la figlia del ritrovamento del corpo, la quale ha poi avvisato i militari.

letizia girolami

Il corpo è stato rinvenuto vicino ad una zona in cui la coppia possiede un annesso agricolo con degli animali. Il marito si è allarmato quando ha visto che la donna non rientrava in casa. L’ipotesi è che la vittima possa essere stata colpita al volto con un bastone. La donna, originaria di Roma, faceva la spola con Foiano dove conduceva attività spirituali e culturali all’interno del casolare.

[…] L’ex fidanzato della figlia, principale indiziato del delitto, è attualmente in carcere. Ancora non si conosce il movente, ma in base a quanto appreso l’uomo verrebbe da una relazione piuttosto turbolenta con la ragazza. Il delitto potrebbe quindi essere maturato all’interno di un contesto di discussioni e liti che coinvolgevano anche la famiglia di lei. Secondo gli inquirenti sarebbe infatti stato il 38enne pakistano a colpire a morte Letizia Girolami dopo essersi presentato al casolare per risolvere alcune questioni con l’ex fidanzata.

letizia girolami la morte di letizia girolami a foiano della chiana letizia girolami 2 letizia girolami con vandana shiva la morte di letizia girolami a foiano della chiana la morte di letizia girolami a foiano della chiana. letizia girolami 3 letizia girolami