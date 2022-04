GENITALI MALEODORANTI, PIEDI FETIDI, O CATTIVO ODORE DEL CORPO? POTREBBERO ESSERE IL SEGNO DI PROBLEMI DI SALUTE - GIULIA GUERRINI, FARMACISTA CAPO DI DIGITAL PHARMACY, SPIEGA QUALI SONO I CINQUE ODORI CORPOREI AI QUALI PRESTARE ATTENZIONE E PERCHE' - QUANDO DALLE PARTI INTIME SALE UN OLEZZO DI PESCE POTREBBE TRATTARSI DI "VAGINOSI BATTERICA", SE INVECE LA PUZZA E' GENERALIZZATA E NON DIPENDE DA CATTIVA IGIENE...

Se il corpo emana odori sgradevoli persistenti potrebbero essere un segnale di problemi di salute e non vanno sottovalutati. Giulia Guerrini, farmacista capo di Digital Pharmacy Medino, al SUN ha spiegato quali sono i cinque odori corporei a cui prestare attenzione e cosa rivelano riguardo alla salute.

Cattivi odori del corpo, lo smegma. È un prodotto di secrezione dei genitali maschili e femminili, cui si associano cellule epiteliali esfoliate provenienti dalle mucose, sebo e materiali umidi, in genere di provenienza urinaria. Solitamente è presente negli uomini non circoncisi che non lavano bene la zona sotto il prepuzio.

Può essere presente anche nelle donne, si deposita intorno al clitoride e tra le pieghe delle piccole labbra vaginali. «Uomini e donne dovrebbero lavarsi i genitali almeno una volta al giorno con acqua tiepida», è il consiglio della farmacista.

Odore di pesce. Se l’organo genitale femminile ha un odore di pesce, potrebbe esserci un problema. «La vaginosi batterica è un’infezione causata da una crescita eccessiva di batteri che alterano il normale ecosistema e del pH vaginale». «Sono presenti delle perdite di colore bianco grigiastro, hanno una consistenza acquosa e un odore di pesce».

Per trattare o evitare del tutto questi sintomi, l’esperta consiglia prodotti come i probiotici in grado di contrastare la vaginosi batterica e ripristinare l’ecosistema dell’organo gentile. «L’infezione può essere causata da numerosi fattori scatenanti, incluso il ciclo mestruale, avere rapporti sessuali con un nuovo partner e utilizzare detergenti intimi aggressivi e profumati».

Piedi maleodoranti. «I nostri piedi sono quasi sempre ricoperti dai calzini e dalle scarpe, il sudore rimane intrappolato e ristagna», spiega l’esperta. La cosa migliore è evitare calze sintetiche e scarpe di plastica poiché «impediscono al piede di respirare creando un ambiente favorevole alla riproduzione dei batteri» che popolano abitualmente la superficie cutanea.

Cattivo odore del corpo. Se il corpo emana un cattivo odore non è sempre conseguenza di una igiene trascurata. «Sebbene la mancanza di igiene e l’eccessiva sudorazione siano più strettamente associati a uno sgradevole odore del corpo, possono innescarlo cambiamenti nella dieta, nell’ambiente, negli ormoni e nei farmaci» ha detto Guerrini a The Sun. «Può essere particolarmente diffuso anche durante la pubertà». L’odore è causato dalla spiccata decomposizione delle secrezioni sudoripare e di sostanze di derivazione cheratinocitaria, operata da batteri e lieviti. «Questa reazione può verificarsi dall’alto verso il basso, da dietro le orecchie ai piedi, dalle ascelle all’ano».

L’esperta consiglia: «Tenete d’occhio i cambiamenti drastici della sudorazione, come sudore freddo, sudorazione a orari irregolari o sudorazione notturna». Secondo il SSN britannico le cause più comuni di sudorazioni notturne sono solitamente sintomi pre-menopausa/menopausa, l’assunzione di alcuni farmaci (steroidi, antidolorifici e antidepressivi) e l’ansia.

Secrezioni dal capezzolo. Per quanto riguarda le secrezione dai capezzoli bisogna distinguere tra uomo e donna. L’esperta avverte: «Se accade a un uomo dovrebbe contattare immediatamente il medico di famiglia poiché la secrezione dei capezzoli di qualsiasi tipo non è normale nel genere maschile. Può essere leggermente meno allarmante nelle donne, ma vale la pena conoscere i segnali a cui prestare attenzione. Uno dei segni più evidenti che nasconde un problema più grande è l’odore sgradevole. Se non si sta allattando dal capezzolo non dovrebbe uscire nessuna secrezione, soprattutto se accade senza fare alcuna pressione».

Secondo il SSN britannico la secrezione dai capezzoli normalmente non è nulla di cui preoccuparsi, ma è meglio recarsi dal medico se:

• la secrezione è persistente

• esce da solo un capezzolo

• è maleodorante o contiene sangue

• non si sta allattando

• la persona ha più di 50 anni

• la secrezione è accompagnata da altri sintomi (noduli, gonfiore, dolore, arrossamento)

• la persona è di genere maschile.

C’è una piccola probabilità che possa trattarsi di un cancro.