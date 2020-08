GENITORI ALLA DERIVA – L’INCREDIBILE STORIA DI UNA BIMBA AVVISTATA IN MARE SUL SUO CANOTTINO A FORMA DI UNIRCORNO AL LARGO DI ANTIRRIO, IN GRECIA: QUANDO I GENITORI SI SONO ACCORTI CHE LA PICCOLA ERA STATA TRASCINATA VIA DALLA CORRENTE, ERA TROPPO LONTANA PER RAGGIUNGERLA A NUOTO – LE AUTORITÀ DEL PORTO HANNO CONTATTATO IL TRAGHETTO PIÙ VICINO E… - VIDEO

Da "www.corriere.it"

bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 10

L’immagine che i marinai e i passeggeri del traghetto greco si sono trovati davanti agli occhi aveva dell’incredibile: quel puntino bianco che galleggiava al largo era un canottino a forma di unicorno. Ma man mano che il puntino si avvicinava si sono resi conto che sopra c’era una bambina, piccolissima, con i braccioli abbracciata al collo dell’unicorno, terrorizzata.

bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 9

Quando è scattato l’allarme era troppo al largo

Il video del salvataggio della piccola dell’unicorno, al largo del paese di Antirrio, dove un ponte collega la Grecia continentale al Peloponneso, ha fatto il giro del mondo in poche ore. Perché ha dell’incredibile.

La piccola era al mare con i suoi genitori e stava giocando in acqua con il suo gonfiabile, ma la corrente era molto forte e l’ha spinta al largo, sempre più al largo. Quando i genitori se ne sono accorti la piccola era gà troppo lontana per poterla raggiungere a nuoto e hanno dato l’allarme alle autorità del porto che subito si sono messi in contatto il traghetto “Salaminomachos”, il più vicino alla posizione della bimba.

bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 8

Il traghetto, che stava seguendo la rotta Rio-Antirio ha rallentato, ha abbassato il portellone di prua mentre la corrente portava la piccola verso i membri dell’equipaggio che l’hanno soccorsa.

Il racconto del comandante

«Mi stavo avvicinando al porto di Antirrio quando le autorità portuali mi hanno avvisato di un bambino spinto al largo dalla corrente con il suo gonfiabile. Appena l’ho localizzato mi sono avvicinato», ha raccontato poi Grigoris Karnesis, il capitano del traghetto, alla televisione locale Mega.

bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 11

«La piccola era sotto shock. Era aggrappata a questo gonfiabile, senza muoversi. Come una statua di sale. Ma quando ci ha visto ha gridato. Anche la madre, quando è stata chiamata per venirla a prendere, era nelle medesime condizioni: è stato uno spavento enorme per entrambi».

Secondo i giornali locali non è stato l’unico salvataggio fatto dal traghetto di recente: il capitano del Salaminomachos aveva recuperato anche un uomo che si era allontanato troppo dalla riva a bordo del suo materassino gonfiabile.

bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 6 bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 7 bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 3 bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 4 bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 5 bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 1 bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 2 bimba al largo in grecia con un unicorno gonfiabile 12