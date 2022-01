LA GEOPOLITICA DEL CICCHETTO - A FINE DICEMBRE IL GOVERNO DI TAIWAN HA ACQUISTATO 20.400 BOTTIGLIE DI RUM DALLA LITUANIA CHE INIZIALMENTE DOVEVANO ANDARE ALLA CINA - MA TRA VILNIUS E PECHINO NON CORRE BUON SANGUE DA QUANDO IL PAESE BALTICO HA ANNUNCIATO L'APERTURA DI SEDI DIPLOMATICHE A TAIWAN - E A TAIPEI NON HANNO AVUTO DUBBI: "LA LITUANIA CI SOSTIENE E NOI SOSTENIAMO LA LITUANIA"

Dagotraduzione dal Guardian

Coktail con rum o whisky

Il governo di Taiwan ha iniziato a condividere con il pubblico le ricette di diversi cocktail. Motivo? L’esecutivo ha acquistato 20.400 bottiglie di rum lituano diretto in Cina e bloccato dopo la lite diplomatica tra Vilnius e Pechino.

La società statale Taiwan Tobacco and Liquor (TTL) ha comprato il lotto a dicembre per sostenere la Lituania, dopo essere venuta a conoscenza che la spedizione sarebbe stata bloccata dalle autorità cinesi.

TAIWAN LITUANIA

«TTL si è alzata al momento giusto, ha acquistato il rum e lo ha portato a Taiwan» ha detto la società al South China Morning Post. «La Lituania ci sostiene e noi sosteniamo la Lituania. TTL chiede un brindisi a questo».

La Lituania è in una disputa diplomatica con Pechino dopo aver annunciato che avrebbe stabilito reciproche sedi diplomatiche con Taiwan ed aver consentito l’uso della parola “Taiwan”, invece che “Taipei”, per nominare gli uffici diplomatici. Da allora è stata punita con restrizioni commerciali e di altro tipo.

cina taiwan

Negli ultimi anni Pechino ha spesso bloccato o limitato le importazioni da paesi con cui è impegnata in controversie diplomatiche, tra cui carbone, vino e aragoste dall'Australia e ananas da Taiwan. Il governo di Taiwan sta lavorando per rafforzare le relazioni con le nazioni amiche mentre cerca di resistere all'aggressione cinese e in passato ha sostenuto con entusiasmo coloro che sono stati colpiti da restrizioni commerciali, esortando i taiwanesi ad acquistare il loro prodotto.

Lo stesso ha fatto con il rum lituano: da inizio gennaio, su Facebook, il consiglio nazionale per lo sviluppo di Taiwan ha pubblicato un elenco di cocktail a base di rum e altre ricette invitando i cittadini essere pronti per acquistare il liquore a fine gennaio.