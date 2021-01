LA GEOPOLITICA DEL VACCINO – LA SERBIA SI UNISCE AD ARGENTINA E BIELORUSSIA: INIZIERÀ A SOMMINISTRARE “SPUTNIK V”, IL VACCINO DI PUTIN, A CUI ANCHE LA MERKEL HA TESO LA MANO - ALTRI PAESI IN VIA DI SVILUPPO RICEVERANNO PRESTO QUELLI CINESI - CONVIENE A LORO (PFIZER E MODERNA COSTANO TROPPO) E CONVIENE A PUTIN E XI JINPING, CHE AUMENTERANNO IL LORO SOFT POWER E POTRANNO POI PASSARE ALL'INCASSO...

Dave Lawler per www.axios.com

La Serbia si è unita ad Argentina e Bielorussia questa settimana e sarà tra i primi paesi ad approvare e somministrare il vaccino Sputnik V della Russia.

Il quadro generale: la Russia ha tracciato la propria rotta nella corsa al vaccino, facendo affidamento interamente su un singolo vaccino finanziato dallo stato, a cui è stata concessa l'autorizzazione di emergenza prima che molti dati fossero disponibili sulla sua efficacia.

Gli sviluppatori sostengono che Sputnik V ha un tasso di efficacia del 91%, anche se manca ancora la conferma di una rivista medica o un regolatore internazionale. La Russia sta cercando di vaccinare la sua popolazione ma nel frattempo sta esportando dosi in tutto il mondo. Il governo afferma che sono stati già vaccinati 1 milione di russi, ma secondo il WSJ è rimasto molto indietro rispetto al numero di dosi che ha promesso di fornire a città e regioni.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha detto mercoledì a Vladimir Putin che è aperta alla produzione di dosi del vaccino in Germania, se questo approvato dalle autorità sanitarie dell'UE.

Ma un portavoce del governo ungherese ha detto la scorsa settimana che l'Ungheria non intendeva più fare affidamento sul vaccino Sputnik a causa della "capacità di produzione inadeguata" della Russia, concentrandosi invece sui vaccini forniti dall'UE e provenienti da un'altra potenza mondiale: la Cina.

La situazione: le autorità di regolamentazione sanitaria in Cina hanno recentemente approvato il primo vaccino interno del paese, sviluppato dalla società farmaceutica statale Sinopharm, per uso generale. Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Pakistan e Marocco sono tra i paesi che hanno già in programma di ricevere dosi di Sinopharm, mentre Turchia, Indonesia e Brasile hanno preordinato un vaccino sviluppato da un'altra azienda cinese chiamata Sinovac Biotech.

I regolatori brasiliani hanno annunciato giovedì che il vaccino Sinovac è efficace al 78%. Sinopharm afferma che il suo vaccino è efficace al 79%, sulla base di dati preliminari.

Cosa guardare: se i vaccini cinesi si dimostrassero efficaci - e il paese può produrre quantità sufficienti per coprire i bisogni interni e le esportazioni verso il mondo in via di sviluppo - ciò potrebbe migliorare notevolmente le prospettive per la vaccinazione globale nei prossimi anni. Potrebbe anche offrire alla Cina un significativo aumento del soft power.

Parte del motivo per cui così tanti paesi stanno cercando alternative a Pfizer e Moderna è che sono più costosi e quindi destinati quasi esclusivamente al mondo ricco.

