GERE NON VUOLE PIÙ FARE L’AMERICANO - RICHARD GERE HA VENDUTO IL SUO VILLONE NEL CONNECTICUT PER 10,75 MILIONI DI DOLLARI: L’ATTORE AVEVA COMPRATO LA PROPRIETÀ NEL 2022, MA HA DECISO DI MOLLARE GLI STATI UNITI PER TRASFERIRSI IN SPAGNA PER AMORE DELLA MOGLIE ALEJANDRA SILVA CHE VUOLE RIAVVICINARSI ALLA SUA FAMIGLIA – LA CASA, COSTRUITA NEL 1938, È UNA DIMORA DI LUSSO ON SEI CAMERE DA LETTO, UNDICI BAGNI, UNA PISCINA E…

Estratto dell'articolo di Martina Dessì per www.dilei.it

alejandra silva richard gere

Una scelta fatta per amore. Per questo, Richard Gere ha venduto la sua prestigiosa villa a New Canaan, nel Connecticut, per 10,75 milioni di dollari. Un passo importante per l’attore, che ha deciso di trasferirsi in Spagna, paese d’origine della moglie Alejandra Silva.

richard gere vende la sua casa in connecticut 7

La proprietà, che Gere aveva acquistato per 10,8 milioni di dollari nel 2022 da Paul Simon ed Edie Brickell, è stata venduta a una cifra di poco inferiore rispetto al prezzo d’acquisto originale, evidenziando una piccola perdita per lui ma che riflette la volontà di cambiare residenza rapidamente.

[…] in un’intervista a Vanity Fair Spagna, Gere aveva espresso la volontà di avvicinarsi alla cultura e alla famiglia della moglie spagnola, spiegando che Silva, dopo anni passati in America, ha manifestato il desiderio di ritornare in Europa.

richard gere vende la sua casa in connecticut 6

[..]

La villa di New Canaan, costruita nel 1938, è una dimora di lusso su una vasta proprietà di circa 32 acri, caratterizzata da dettagli architettonici d’epoca e immersa in un paesaggio naturale suggestivo. La residenza comprende sei camere da letto e undici bagni, una piscina, diversi giardini e un cottage per gli ospiti con tre stanze da letto.

richard gere vende la sua casa in connecticut 8

richard gere vende la sua casa in connecticut 1 richard gere vende la sua casa in connecticut 2 richard gere vende la sua casa in connecticut 3 richard gere vende la sua casa in connecticut 4 richard gere vende la sua casa in connecticut 5 RICHARD GERE E LA MOGLIE ALEJANDRA richard gere e alejandra silva