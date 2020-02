27 feb 2020 10:28

LA GERMANIA RICONOSCE A OGNUNO LA LIBERTÀ DI DECIDERE COME MORIRE: DEPENALIZZATO IL SUICIDIO ASSISTITO ANCHE PER CHI NON È MALATO TERMINALE - LA CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA HA DECRETATO COME INCOSTITUZIONALE UNA LEGGE DEL 2015 CHE VIETA IL SUICIDIO ASSISTITO "ORGANIZZATO" DA PARTE DI MEDICI O ASSOCIAZIONI...