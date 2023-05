21 mag 2023 12:24

GIALLO AD AMSTERDAM: UN 24ENNE ITALIANO È MORTO DOPO ESSERE FINITO IN UN CANALE – GABRIELE GALLANI, CALCIATORE, CAPITANO DEL TEAM TRAVERSETOLO, SI TROVAVA NELLA CITTÀ OLANDESE IN VACANZA – I SOCCORRITORI SONO STATI CHIAMATI INTORNO A MEZZANOTTE DA QUALCUNO CHE HA VISTO IL RAGAZZO FINIRE IN ACQUA. LA POLIZIA CERCA TESTIMONI