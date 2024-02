14 feb 2024 15:04

GIALLO A BOLZANO! - UNA 61ENNE, WALTRAUD KRANEBITTER AUER, È STATA SGOZZATA NEL GARAGE DEL CONDOMINIO IN CUI VIVE. LA DONNA, PERO', È ANCORA VIVA - LA POVERETTA, IN GRAVI CONDIZIONI MA NON IN PERICOLO DI VITA, È STATA TROVATA PRIVA DI SENSI DA UN VICINO DI CASA - SECONDO GLI INQUIRENTI LA 61ENNE È STATA ATTIRATA IN GARAGE DA QUALCUNO CHE, PRIMA, AVREBBE DISATTIVATO IL CONTATORE DELLA LUCE E, POI, L'HA COLPITA - SI INDAGA SUI RAPPORTI TRA LA DONNA E I SUOI FAMIGLIARI...