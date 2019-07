GIALLO A MILANO: UN 28ENNE TROVATO MORTO NELLA NOTTE IN UNA PISCINA PUBBLICA - UN ANONIMO HA DATO L’ALLARME VERSO LE 3.20 CHIAMANDO IL 112. TUTTE LE IPOTESI SONO APERTE - NON SI ESCLUDE CHE UNA GOLIARDATA TRA AMICI (UN BAGNO NOTTURNO DOPO AVER SCAVALCATO LA RECINZIONE) SIA FINITA IN TRAGEDIA…

Cesare Giuzzi per corriere.it

piscina sant'abbondio

Un ragazzo di 28 anni è stato trovato morto, la scorsa notte, in una piscina pubblica di Milano. Un anonimo, che la polizia sta cercando di identificare, ha dato l’allarme verso le 3.20 chiamando il 112. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la vasca esterna dell’impianto della Milanosport di via Sant’Abbondio, alla periferia sud della città, zona via dei Missaglia, hanno trovato soltanto il corpo, nell’acqua. Il giovane è stato identificato: si tratta di un 28enne milanese.

Non risultano tracce di violenza sul corpo: la morte potrebbe essere dovuta a un malore. Al momento tutte le ipotesi sono aperte. Non si esclude che una goliardata - un bagno notturno di amici che hanno scavalcato la recinzione, come a volte accade - possa essersi trasformata in tragedia.