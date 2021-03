8 mar 2021 09:05

GIALLO SICILIANO - VIVIANA PARISI NON SI È SUICIDATA! IL CONSULENTE DELLA FAMIGLIA DELLA DJ SCOMPARSA E TROVATA MORTA LA SCORSA ESTATE INSIEME AL FIGLIO GIOELE È CONVINTO CHE SIA STATA UCCISA: “TUTTO SI OPPONE ALLO SCENARIO-OMICIDIO SUICIDIO E CI FA RITENERE CHE CI SIA STATA UNA DUPLICE OPERA DI DEPISTAGGIO. IL CORPICINO DI GIOELE È STATO OCCULTATO PER DARE IL VIA ALLA MACABRA MESSINCENA. QUELLO DI VIVIANA È STATO TRASPORTATO SOTTO IL TRALICCIO PER…”