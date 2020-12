GIANCARLO GIAMMETTI, L'ULTIMO PARTY-GIANO - L'EX AMANTE DI VALENTINO E CO-FONDATORE DELLA GRIFFE, POVERINO, HA UN GROSSO PROBLEMA: GLI MANCA LA MONDANITA' DELUXE D'OLTREMANICA, "IL MIO GRUPPO DI LONDRA” - INVECE DI ABBONARSI A NETFLIX, SCARICA SU INSTAGRAM UNA SERIE DI FOTO IN MODALITA' "IO CON VIP": I BECKHAM E MARIA SHARAPOVA, OLIVIA PALERMO E LA PRINCIPESSA OLYMPIA DI GRECIA - VIDEO

DAGONEWS

giancarlo giammetti, maria sharapova e i beckham

Le nostalgie di Giancarlo Giammetti. L’82enne, co-fondatore della casa di moda Valentino, ha pubblicato una serie di scatti che mostrano la sua vita a cinque stelle al fianco di amici noti: «Mi manca il mio gruppo di Londra – ha scritto su Instagram – Buone vacanze amici».

In un primo scatto Giammetti è con David e Victoria Beckham e Maria Sharapova. In un’altra foto è circondato da un gruppo di donne glamour tra cui la fashionista Olivia Palermo, l'interior designer Karina de Brabant Brignone e la 24enne principessa Olympia di Grecia.

valentino, giancarlo giammetti e gli amici

E ancora Giammetti in una foto con Beatrice Vincenzini. Ma c’è pure lo scatto di fronte alla reggia di Valentino, in Francia, dove il gruppo di amici si è fatto immortalare sul prato durante una festa. L'anno scorso la principessa Marie-Chantal di Grecia è stata ospite d'onore a una cena formale per celebrare il suo compleanno.

la principessa diana sullo yacht di valentino il principe kyril di preslav, la principessa diana e valentino giancarlo giammetti valentino giammetti claudia schiffer al four seasons la principessa diana in vacanza in italia valentino giammetti valentino garavani giancarlo giammetti valentino e giancarlo giammetti valentino, giancarlo giammetti e la principessa diana giancarlo giammetti e le amiche valentino, giancarlo giammetti e gli amici nella tenuta in francia giancarlo giammetti e marie chantal di grecia