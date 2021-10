IL GIAPPONE TREMA (DI NUOVO) - A TOKYO È STATA AVVERTITA UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO, DI MAGNITUDO 6.2. L’EPICENTRO È STATO REGISTRATO A 52 CHILOMETRI A EST DALLA CAPITALE - IL SISMA HA DANNEGGIATO ALCUNE CONDUTTURE IDRICHE AL CENTRO DELLA CITTÀ E LA STAZIONE DI SHINAGAWA È ANDATA IN BLACKOUT, MA AL MOMENTO NON È STATA LANCIATA UN’ALLERTA TSUNAMI E NESSUNA ANOMALIA È STATA REGISTRATA NELLE CENTRALI NUCLEARI… - VIDEO: LA SCOSSA IN DIRETTA NELLO STUDIO TELEVISIVO DI "ANN NEWS"

Da www.ilgiorno.it

TERREMOTO GIAPPONE

Oggi, giovedì 7 ottobre, è stata avvertita una forte scossa di terremoto a Tokyo, di magnitudo 6.2 secondo l'Emsc (lo European-mediterranean seismological centre). Stando a quanto riferito l'epicentro è stato registrato a 52 chilometri a est di Tokyo nella prefettura di Chiba, a una profondità di 80 chilometri. Non è stata lanciata una allerta tsunami. La scossa è stata la più violenta a colpire la capitale dal marzo 2011, la data del disastro di Fukushima.

Il sisma ha provocato il danneggiamento di alcune condutture idriche al centro della città, l'interruzione dell'elettricità nella stazione di Shinagawa, uno dei principali hub della capitale, e in almeno 250 abitazioni nel quartiere di Shinjuku. Tutti i canali nazionali hanno sospeso la programmazione serale per fornire aggiornamenti in tempo reale sul sisma.

Il governo guidato dal premier Fumio Kishida ha designato una task force per coordinare le informazioni alla popolazione. In segno precauzionale le principali reti ferroviarie e la linea della metropolitana di Tokyo hanno interrotto i servizi. Nessuna anomalia è stata registrata nelle centrali nucleari di Tokai, nella prefettura di Ibaraki, così come nei due principali aeroporti della capitale, Narita e Haneda, temporaneamente chiusi per controlli di sicurezza.

A causa delle frequenti minacce di scosse violente, e con un'area metropolitana che raggiunge i 38 milioni di abitanti, a Tokyo gran parte delle infrastrutture sono costruite con criteri antisismici capaci di resistere a terremoti di forte magnitudo, e oltre alle tecniche di prevenzione finalizzate al contenimento dei danni, risultano fondamentali le norme comportamentali dei cittadini.