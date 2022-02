GIOCHIAMO A FARE LA GUERRA - SECONDO I SEPARATISTI DI DONETSK L’UCRAINA STA INVIANDO CINQUE LANCIARAZZI E OTTO CARRI ARMATI VERSO MARIUPOL, CITTÀ SUL MAR D’AZOV: “DA LÌ CI POSSONO BOMBARDARE” - ZELENSKY ANNUNCIA CHE NON RITIRERÀ LE TRUPPE DI KIEV DAL DONBASS: “NON CI SARÀ UNA GUERRA TOTALE MA SIAMO PRONTI”

soldati ucraini

UCRAINA: DONETSK, KIEV MANDA LANCIARAZZI E CARRI VERSO MARIUPOL

(ANSA) - L'intelligence della milizia della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) ha avvistato cinque lanciarazzi multipli ucraini BM-21 'Grad' in movimento verso Mariupol, da dove il territorio della Repubblica separatista può essere bombardato: lo ha detto il vice comandante delle milizie della DPR, Eduard Basurin, secondo quanto riporta la Tass.

vladimir putin 2

"Abbiamo avvistato otto carri armati e cinque sistemi di lanciarazzi multipli BM-21 'Grad' che si stanno spostando dal sito di addestramento vicino alla comunità di Urzuf nell'area di Mariupol, da dove razzi di artiglieria possono essere lanciati contro il territorio della DPR", ha detto Basurin. Mariupol è una città costiera ucraina sul Mar d'Azov a pochi chilometri dalla linea di separazione tra le province separatiste dell'est del Paese e i territori controllati dal governo di Kiev.

VOLODYMIR ZELENSKY DOPO IL RICONOSCIMENTO RUSSO DI DONETSK E LUGANSK

L'UCRAINA RICHIAMA L'INVIATO A MOSCA PER CONSULTAZIONI

(ANSA) - Il governo ucraino ha richiamato il suo incaricato d'affari a Mosca "per consultazioni": lo ha reso noto il ministero degli Esteri. Lo riporta Interfax.

Il ministero degli Esteri ucraino ha reso noto in un comunicato che l'incaricato d'affari ad interim Vasyl Pokotylo sarebbe tornato a Kiev in relazione alla "decisione illegale della Russia di riconoscere l''indipendenza'" delle regioni separatiste di Lugansk e Donetsk.

MAPPA UCRAINA - DONBASS - CRIMEA

UCRAINA: ZELENSKY, NON RITIREREMO NOSTRE TRUPPE DA DONBASS

(ANSA) - Kiev non prenderà in considerazione le richieste delle autoproclamate repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk di ritirare le truppe ucraine dai distretti del Donbass sotto il suo controllo: lo ha detto il presidente ucraino Volodimyr Zelensky, secondo quanto riporta la Tass.

UCRAINA: ZELENSKY, NON CI SARÀ UNA GUERRA TOTALE MA SIAMO PRONTI

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto di credere che "non ci sarà guerra" con la Russia, ma ha avvertito che l'Ucraina sarà preparata se l'aggressione militare russa contro il suo Paese dovesse intensificarsi ulteriormente. Lo riferisce la Cnn.

"Riguardo a ciò che avviene sul piano militare, capiamo che non ci sarà la guerra", ha detto Zelensky in una conferenza stampa a Kiev. "Non ci sarà una guerra totale contro l'Ucraina e non ci sarà un'ampia escalation dalla Russia. Se ci fosse, metteremo l'Ucraina su un piede di guerra", ha aggiunto.

SERGEI LAVROV VLADIMIR PUTIN

Lavrov, riconosciamo il Donbass nei suoi attuali confini

(ANSA) - La Russia riconosce le repubbliche ucraine separatiste all'interno degli attuali confini. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov secondo quanto riporta l'Interfax.

SCHOLZ, POSSIBILI ALTRE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA

(ANSA-AFP) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz chiede sforzi diplomatici "per evitare una catastrofe" in Ucraina sottolineando che la diplomazia è "cruciale". Nei confronti della Russia, ha poi aggiunto, potrebbero esserci "altre sanzioni".

carri armati russi nel donbass 1

UCRAINA: SCHOLZ, L'UE VERSO SANZIONI MASSICCE E ROBUSTE

(ANSA) - L'Ue è sul punto di adottare sanzioni "massicce e robuste" contro la Russia dopo il riconoscimento delle due repubbliche separatiste del Donbass. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

UCRAINA: UE, SANZIONI NON SARANNO A SPECCHIO DI QUELLE IN CRIMEA

(ANSA) - Le possibili sanzioni Ue sul tavolo del consiglio degli Affari esteri "non saranno uno specchio di quelle prese per la Crimea" e renderanno difficile il business nei territori coinvolti "e per la Russia continuare l'attività in quest'area e in Ucraina in generale". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Eric Mamer nel punto stampa quotidiano.

volodymyr zelensky mangia con i soldati soldati ucraini 2 soldati ucraini 2 carri armati russi nel donbass 5 carri armati russi nel donbass 4 vladimir putin firma il riconoscimento di donetsk e lugansk denis pushilin leonid pasechnik leonid pasechnik e denis pushilin con vladimir putin 2 leonid pasechnik 3 leonid pasechnik 4 denis pushilin denis pushilin denis pushilin cittadini ucraini si addestrano con armi di legno per le strade di kiev 6 carri armati russi nel donbass 2