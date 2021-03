I GIORNI DELL’IRAN – PER FESTEGGIARE IL RISULTATO DELLE ELEZIONI IN ISRAELE TEHERAN HA COLPITO CON UN MISSILE UNA NAVE DI PROPRIETÀ DELLO STATO EBRAICO NEL MAR ARABICO – OVVIAMENTE IL REGIME DEGLI AYATOLLAH SMENTISCE: “I MEDIA SIONISTI DICONO CHE SIAMO STATI NOI SENZA FORNIRE ALCUNA PROVA”

Da www.corriere.it

benjamin netanyahu

L’Iran ha colpito con un missile una nave di proprietà israeliana nel Mar Arabico, tra l’India e l’Iran. Lo riferisce la tv Canale 12 secondo cui la nave ha riportato danni. L’attacco - ha aggiunto l’emittente - è stato trasmesso alle forze di sicurezza israeliane e ai proprietari dell’azienda nautica di base a Haifa. La nave continuerà il suo viaggio verso l’India dove saranno esaminati i danni.

il punto del mar arabico dove e' stata colpita la nave israeliana

«Come prevedibile, i media sionisti hanno affermato, senza fornire alcuna prova, che la nave, diretta in India dalla Tanzania, è stata colpita dall’Iran», ha riportato l’agenzia iraniana Tasnim, vicina ai Pasdaran.

Per il momento le autorità militari israeliane non hanno commentato queste informazioni, giunte in Israele da media arabi. Secondo il sito web Israeldefense, la nave colpita si chiama Lori ed appartiene alla società XT Management di Haifa. Era salpata da Dar es-Salam (Tanzania) il 20 marzo ed era diretta al porto di Mundra, in India. L’attacco sarebbe avvenuto la scorsa notte. Il quotidiano Israel ha-Yom aggiunge che il personale di bordo è scandinavo e che a quanto pare non si sono avute vittime.

ali khamenei nel suo ufficio con un ritratto di khomeini

Alcuni giorni fa il ministero israeliano dei trasporti e l’Ente nazionale per la navigazione avevano consigliato a tutte le navi in procinto di attraversare il Mar Arabico, il Golfo di Oman ed il Golfo Persico di elevare le misure di sicurezza, di ricorrere ad una accresciuta cautela e di alterare per quanto possibile la routine delle rotte.

nave israeliana helios ray

«In quelle acque - avevano osservato - si sono verificati alcuni episodi di carattere terroristico a danno di navi commerciali e di petroliere di Paesi diversi». A fine febbraio a sud dello Stretto di Hormuz è stata attaccata e parzialmente danneggiata un’altra nave di proprietà di un uomo d’affari israeliano, la Helios Ray.

