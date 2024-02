È IL GIORNO DELLA MARMOTTA PER GAZA: NETANYAHU BOMBARDA, BIDEN LO SGRIDA E SI RICOMINCIA – IL PRESIDENTE AMERICANO CHIAMA IL PREMIER ISRAELIANO E RIBADISCE LA SUA OPPOSIZIONE A UN ATTACCO A RAFAH “SENZA TUTELE PER I CIVILI”. MA “BIBI” HA GIÀ DATO L’ORDINE E PREPARA IL BLITZ FINALE – L’EGITTO SI PREPARA E COSTRUISCE UN MAXI RECINTO PER GLI SFOLLATI (VA BENE ESSERE “FRATELLI” MUSULMANI, MA NON ESAGERIAMO) – I MEDICI DELL’OSPEDALE NASSER DI KHAN YUNIS , ATTACCATO IERI: “È UNA CATASTROFE, I PAZIENTI SONO AMMUCCHIATI NEI REPARTI…” - VIDEO

BIDEN A NETANYAHU, NO ATTACCO RAFAH SENZA TUTELARE CIVILI

(ANSA) - Il presidente americano Joe Biden ha chiamato il premier israeliano Benjamin Netanyahu e gli ha ribadito l'opposizione degli Stati Uniti ad un attacco a Rafah "senza tutele per i civili palestinesi". Lo ha riferito la Casa Bianca in una nota.

Biden, si legge nel comunicato Usa, "ha ribadito che l'operazione militare non può procedere senza un piano credibile ed eseguibile per garantire la sicurezza e il sostegno ai civili a Rafah". Il presidente americano e Netanyahu hanno anche discusso dei negoziati in corso per il rilascio degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, aggiunge la Casa Bianca.

'L'EGITTO COSTRUISCE RECINTO PER GLI SFOLLATI DA GAZA'

(ANSA) - L'Egitto sta costruendo un sorta di mega recinto chiuso da alte mura nel deserto del Sinai vicino al confine nel caso in cui si dovesse verificare un esodo degli sfollati palestinesi. Lo rivelano funzionari egiziani al Wall Street Journal precisando che nel caso di un grande afflusso di palestinesi da Gaza, l'Egitto cercherebbe di limitare il numero di rifugiati ben al di sotto della capacità dell'area a circa 50.000-60.000 persone. Le autorità egiziane però negano che stanno costruendo l'opera.

Per settimane, l'Egitto ha cercato di rafforzare la sicurezza lungo la frontiera per tenere lontani i palestinesi, schierando soldati e carri armati. Nel nuovo campo, circondato da muri in cemento, potrebbero essere ospitate più di 100.000 persone, hanno detto funzionari egiziani precisando che sul posto è stato consegnato anche un gran numero di tende, non ancora montate.

Il Cairo da settimane cerca di evitare che un'ondata di rifugiati si riversi oltre i confini egiziani, minacciando anche di uscire dal trattato di pace decennale con Israele se ciò dovesse verificarsi a seguito della sua offensiva contro Hamas. Il fatto che Il Cairo stai ora procedendo con i piani di emergenza segnala che i funzionari egiziani vedono questo pericolo sempre più vicino.

Il governatore del Nord Sinai ha smentito le notizie sulla costruzione di un campo profughi per i palestinesi, affermando che l'attività nell'area rientra in un progetto di inventario delle case distrutte durante la campagna militare egiziana contro gli estremisti dello Stato islamico nella zona.

GAZA, MEDIA: 8 MORTI IN RAID ISRAELE SU RAFAH E JABALIA

(ANSA) - L'agenzia di stampa palestinese Wafa riferisce che almeno sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che nelle prime ore di oggi ha colpito una casa nel quartiere di Al-Nasr a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Altre due persone hanno perso la vita in un raid lanciato nella tarda serata di ieri dalel forze israeliane contro due abitazioni a est di Jabalia, nel nord dell'enclave palestinese.

GAZA, 12 MORTI IN RAID ISRAELE SU CAMPO PROFUGHI NUSEIRAT

(ANSA) - Almeno 12 persone sono morte ieri in seguito a un attacco aereo israeliano sul campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Lo rende noto un portavoce dell'ospedale dei Martiri di Al Aqsa, citato dai media internazionali. Dieci delle vittime erano donne e bambini, specifica la fonte.

GAZA, GUTERRES CONDANNA RAID ISRAELE SU OSPEDALE KHAN YUNIS

(ANSA) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato il raid israeliano di ieri contro il complesso ospedaliero di Khan Yunis. "Ribadiamo ancora una volta che gli ospedali devono essere tenuti fuori dai combattimenti, non devono essere soggetti ad alcun tipo di azione militare. Qualsiasi tipo di azione militare contro un ospedale deve essere condannata", ha affermato il portavoce Stephane Dujarric citato dai media internazionali.

GAZA, ATTACCO ALL’OSPEDALE NASSER. “UNA CATASTROFE, SALVATE I MALATI”. TELEFONATA DI 40 MINUTI TRA BIDEN E NETANYAHU

Estratto da www.quotidiano.net

“E’ una catastrofe, salvate almeno i malati”. E’ questo il grido d’aiuto di Nahed Abu-Teima, direttore dell’ospedale Nasser di Khan Younis colpito tragicamente in un attacco israeliano. Gli unici pazienti rimasti, spiega il medico, sono “ammucchiati nei reparti” e in “estremo pericolo”. Una tragedia riassunta in uno scatto drammatico: un giovane infermiere che esce disperato da una stanza di ospedale in cui è rimasto solo un groviglio di coperte macchiate di rosso. Israele ha giustificato “gli sforzi in atto” per “trovare e recuperare i corpi degli ostaggi”.

Continua intanto il pressing internazionale per una tregua. In serata il presidente americano Biden ha parlato al telefono con il premier israeliano Netanyahu per 40 minuti, mentre il leader di Hamas, Ismail Haniyeh ripete che qualsiasi accordo dovrà garantire il cessate il fuoco, il ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza e un "importante accordo sullo scambio di ostaggi".

In Vaticano l’ambasciatore d’Israele presso la Santa Sede ha corretto il tiro sull’ultima dichiarazione del cardinale Parolin: la parola “deplorevole” è un errore di traduzione. Parolin aveva invitato il governo israeliano a fermarsi invocando una risposta “proporzionata” che “certamente con 30 mila morti non lo è”. […]

