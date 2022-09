20 set 2022 20:00

GIOVENTÙ SALVINIANA - LA PRESIDE DI UN ISTITUTO NAUTICO DI CATANIA, BRIGIDA MORSELLINO, CANDIDATA DELLA LEGA ALLA REGIONE SICILIANA, VIENE SOMMERSA DALLE CRITICHE PER LA PRESENZA DI ALCUNI STUDENTI AL COMIZIO DEL "CAPITONE"- LEI SI DIFENDE: " GLI STUDENTI HANNO DECISO LIBERAMENTE DI SEGUIRE L'INTERVENTO. NON AVREI MAI FATTO LA 'BESTIALITÀ' DI COSTRINGERE QUALCUNO. LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI LORO NON VOTA IN SICILIA E QUINDI…"