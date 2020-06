GIRA E RIGIRA, TUTTO SERVE SOLO A SCOPARE – AVETE NOTATO L'ABBODANZA DI SELFIE CON I CANI SUGLI ACCOUNT DI DATING? SI CHIAMA "DOGFISHING": E' LA TENDENZA A PUBBLICARE FOTO CON IL PROPRIO CAGNOLINO PER APPARIRE PIÙ AFFIDABILI E RESPONSABILI AGLI OCCHI DI UNA DONNA - LA TECNICA DI RIMORCHIO STA PRENDENDO PIEDE A TAL PUNTO CHE QUALCUNO SI FA PRESTARE GLI ANIMALI…

Marinella Meroni per "Libero Quotidiano"

È la tendenza del momento, si chiama "dogfishing". Non si tratta di andare a pesca coi cani, bensì una nuova moda usata da uomini e ragazzi per rimorchiare: pubblicare sui siti di incontri la proprio foto con un cane. E c'è perfino chi, non avendo il quattro zampe ,se lo fa prestare da amici o parenti, pur di fare lo scatto con lui. I maschi hanno capito che il gentil sesso si intenerisce all'immagine di un cagnolino ed è più propensa ed attratta a chattare con chi si mostra con il quattrozampe - studi hanno chiarito che per le donne il cane è sinonimo di uomo affidabile.

E così i maschi approfittando di questo debole, giocano facile puntando alla conquista. Una ricerca di Anthrozoös, che studia le relazioni tra persone e animali, ha svelato che il 58% delle donne è più attratto da una persona che ha un animale domestico, specie se è un cane, perché risulterebbe più positivo, maturo, responsabile e affettuoso. Aggiunge Erika Ettin, studiosa di incontri: «Una donna pensa inconsciamente che se un uomo tratta bene il suo cane, tratterà bene anche la propria partner.

È dimostrato che ci sono persone che usano graziosi cagnolini, anche presi in prestito da amici o parenti, per pubblicare uno scatto utile a conquistare la propria preda». Dalla ricerca è emerso che oltre il 25% degli uomini single scelgono di pubblicare sui siti di incontri la loro foto profilo con un cane che non gli appartiene, usandolo come "esca", al fine di ottenere appuntamenti galanti.

Nell'era digitale è sempre più diffuso che incontri o flirt avvengano online, quindi è necessario che le immagini pubblicate siano accattivanti, seducenti, e chi le guarda sia immediatamente colpita e convinta a cliccare un si, iniziando subito una conversazione che il più delle volte riguarda Fido.Le foto diffuse sono generalmente rassicuranti, dolci e raffigurano spesso teneri cuccioli adorabili o le razze più in voga, le ragazze alla vista del cucciolo si inteneriscono, poi dalle chiacchiere all'incontro in passo è breve.E così il "pesce" ha abboccato.

MOSTRARSI PIÙ AFFIDABILE Il "dogfishing" dicono gli esperti è una tecnica altamente ingannevole, progettata solo per attirare ad un primo incontro, perché è dimostrato che chi ha un cane dà l'impressione di essere più affidabile, più amichevole e disponibile, e le persone tendono ad essere più attente e più di aiuto verso chi ce l'ha. Sempre restando in tema c'è un altro studio che ha scoperto che gli uomini a spasso col cane abbordano 3 volte più del normale.

È noto che i cani facilitano le relazioni sociali, confermato da studi dell'università di Bristol e della Cleveland University, che dimostrano che ci rendono più socievoli, che le persone in loro compagnia appaiono più rilassate, sicure e felici. È quindi facilmente comprensibile come sia più facile iniziare a chiacchierare con una persona a spasso con proprio animale rispetto a chi è solo.

Perciò alcuni studiosi hanno focalizzato l'attenzione agli approcci di coppia, scoprendo che gli uomini con un cane hanno un tasso di successo tre volte più alto del solito. I motivi sono che le donne tendono a ritenere più attraente un uomo che ha un cane perchè inconsciamente la presenza di Fido fa credere sia più serio e più propenso ad impegnarsi sentimentalmente a lungo termine. Poi che è più facile l'approccio con dialoghi sul cane anziché argomenti a caso.

E infine, spiegano i ricercatori, interagire con gli animali alza i livelli di ossitocina del sangue, producendo benessere e sensazioni positive, come fiducia e sicurezza, che si trasmettono facilmente ad altri. Ma, avvisano gli studiosi, la presenza del cane non è sempre sinonimo di fiducia e stabilità, e la capacità di giudizio può essere offuscata dalla presenza dell'animale inducendo la persona a trovare l'altro gentile, educato, disponibile e attento, ma non è detto che sia effettivamente così!

