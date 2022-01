IL GIRO DEL GIAPPONE IN 21 LUOGHI ABBANDONATI - IL FOTOGRAFO ROMAN VEILLON HA GIRATO PER DUE ANNI VISITANTO ALBERGHI, PARCHI E CASE IN ROVINA E HA SELEZIONATO LE IMMAGINI PIU' BELLE PER UN TOUR DEL SOL LEVANTE DAVVERO PARTICOLARE... - FOTO

Da boredpanda.com

Due anni fa Romain Veillon è andato in Giappone per fotografare edifici abbandonati in giro per il paese. Dai love hotel ai parchi a tema o alle case in rovina, ha esplorato un'altra parte di questo incredibile paese. Ecco i luoghi più particolari che ha avuto la possibilità di fotografare.

hotel abbandonato in giappone 6 parco a tema abbandonato in giappone scuola abbandonata in giappone 4 hotel abbandonato in giappone 4 laboratorio di serpenti in giappone un villaggio in giappone la sede di una setta abbandonata in montagna villaggio abbandonato in giappone studio medico abbandonato in giappone 2 strip club abbandonato in giappone hotel abbandonato in giappone 5 villaggio abbandonato in giappone 2 casa abbandonata in giappone camera di albergo abbandonata in giappone hotel abbandonato in giappone 2 hotel abbandonato in giappone 3 hotel abbandonato in giappone fabbrica di ocra abbandonata in giappone parco a tema abbandonato in giappone 2 sala giochi pachinko abbandonata in giappone