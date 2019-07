15 lug 2019 15:59

IL GIRO DELLA MORTE - VIDEO: DUE MORTI E DECINE DI FERITI DOPO CHE UNA GIOSTRA SI È SPEZZATA IN DUE A AHMEDABAD, IN INDIA. LA SCENA È STATA RIPRESA DA UN VISITATORE DEL PARCO GIOCHI. DOPO L’IMPATTO, I PRESENTI SONO ACCORSI PER CERCARE DI AIUTARE I PASSEGGERI INTRAPPOLATI NEI SEDILI, MA PER ALMENO DUE DI LORO NON C’È STATO NULLA DA FARE