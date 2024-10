17 ott 2024 15:53

PER IL GIROVITA ALLARGATO C’È LA PUNTURINA DI STATO – IN GRAN BRETAGNA SI STA PENSANDO DI RIFILARE OZEMPIC GRATUITO AGLI OBESI INATTIVI PUR DI FARLI TORNARE AL LAVORO – A LANCIARE LA PROPOSTA È IL MINISTRO DELLA SANITÀ, WES STREETING, CHE TUONA: “GLI OBESI IMPONGONO UN ONERE SUL SERVIZIO SANITARIO DI 11 MILIARDI DI STERLINE L’ANNO, PERFINO PIÙ DEL FUMO” – NEL PAESE SONO QUASI 3 MILIONI LE PERSONE ECONOMICAMENTE INATTIVE PER MALATTIE CRONICHE E IL 29% DELLA POPOLAZIONE È CLASSIFICATO COME OBESO. E A MANCHESTER PARTE UN PROGETTO PILOTA…