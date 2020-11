GIU’ DALLA SCALA – IL VIRUS FA SALTARE LA PRIMA DEL 7 DICEMBRE CON IL PUBBLICO, SI STUDIA UN PIANO B PER AVERE “UNA PLATEA PIU’ AMPIA POSSIBILE” (AD ESEMPIO CON UNA DIRETTA TV?) - IL CDA HA PRESO ATTO CHE "NELL'ATTUALE QUADRO EPIDEMIOLOGICO E NORMATIVO NON SUSSISTONO LE CONDIZIONI PER PROVARE E REALIZZARE UNA PRODUZIONE DEL LIVELLO E CON LE CARATTERISTICHE RICHIESTE PER UN'INAUGURAZIONE DI STAGIONE"

(ANSA) Il 7 dicembre prossimo non ci sarà l'inaugurazione della stagione lirica della Scala, almeno non con il pubblico. La decisione che era già nell'aria è stata ratificata oggi durante la riunione del cda. Al sovrintendente Dominique Meyer è stato dato comunque il mandato di mettere a punto un 'piano B' per il 7 dicembre cercando "una platea più ampia possibile". Ad esempio con una diretta tv.

Il cda "ha preso atto - sottolinea una nota - che nell'attuale quadro epidemiologico e normativo non sussistono le condizioni per provare e realizzare una produzione aperta al pubblico e del livello e con le caratteristiche richieste per un'inaugurazione di Stagione. Le rappresentazioni di Lucia di Lammermoor previste per il 7 dicembre e per i giorni seguenti sono quindi rinviate".

Tramontata l'ipotesi di andare in scena (anche solo in diretta) con la Lucia, che prevedeva artisti del calibro di Juan Diego Florez, si cerca una soluzione alternativa, che sia un modo per far sentire la voce del teatro in Italia e nel mondo.

