7 ott 2022 13:33

GIUSTIZIA E' SFATTA – UN 29ENNE DI PAVIA HA EVITATO L’ERGASTOLO DOPO AVER UCCISO LA FIDANZATA 49ENNE: PER I GIUDICI SOFFRE DI UN DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITÀ, MOTIVO PER CUI È STATO CONDANNATO A 20 ANNI DI CARCERE. PER IL CONSULENTE LA PATOLOGIA, INSIEME ALL'ALCOL BEVUTO PRIMA DEL DELITTO, "GLI HA IMPEDITO DI CONTROLLARE GLI IMPULSI E LA SUA AGGRESSIVITÀ" – DOPO L’OMICIDIO È RIMASTO CON IL CADAVERE IN CASA PER QUATTRO GIORNI E…