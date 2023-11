20 nov 2023 15:28

LA GIUSTIZIA AL CONTRARIO - LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO UN ANNO E DUE MESI PER SILVIO PELLEGRINI, IL CARABINIERE ACCUSATO DI AVER FOTOGRAFATO CHRISTIAN GABRIEL NATALE HJORTH (UNO DEI KILLER DI MARIO CERCIELLO REGA) MENTRE ERA BENDATO IN CASERMA - LO SCATTO DEL RAGAZZINO AMERICANO È FINITO IN UNA CHAT - SECONDO LA PM: "NON C'E' ALCUN MOTIVO INVESTIGATIVO DIETRO LA DIFFUSIONE DI QUELLA FOTO"