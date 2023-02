E LA GIUSTIZIA ITALIANA SI FA RIDERE DIETRO – IL SEQUESTRO DEI 40 MILIONI DI EURO ALL’AVVOCATO DEGLI INVALIDI RAFFAELE GERBI (ACCUSATO DI INTASCARSI IL 70% DEI RISARCIMENTI, MA LUI SI DICE “ESTRANEO AI FATTI”) È SALTATO PER UN VIZIO DI FORMA PROCESSUALE – I PM E IL GIP AVREBBERO CALCOLATO IN MODO SBAGLIATO I TERMINI DI SOSPENSIONE NELLE INDAGINI E ORA...

Estratto dell’articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

Galeotto il mese di agosto. Che sbriciola il sequestro due mesi fa, al 58enne consulente legale romano Raffaele Gerbi, di 40 milioni di euro di maxi-risarcimenti assicurativi truffati secondo l’accusa ai suoi clienti gravemente invalidi in incidenti stradali: l’errore di 30 giorni nel calcolo della sospensione feriale dei termini processuali, rilevato ora dal Tribunale del Riesame nella tempistica con la quale nel 2022 la Procura di Milano chiese (e l’Ufficio gip concesse) la proroga delle indagini nel procedimento iscritto per associazione a delinquere, determina l’inutilizzabilitá delle prove raccolte successivamente alla proroga fuori tempo.

Un k.o. che arriva, paradossalmente, nonostante proprio il Tribunale del Riesame in altri sette provvedimenti — su precedenti ricorsi di Gerbi e coindagati che non avevano posto la questione — avesse già confermato i gravi indizi di truffa, nell’ambito di una pur lecita attività di assistenza legale a vittime di macrolesioni psicofisiche, sino al 70% dei 68,5 milioni di indennizzi liquidati a persone vulnerabili, sprovvedute di diritto e indotte a sottoscrivere con i legali patti sbilanciati di «quota lite».

Per comprendere perché queste prove adesso diventino inutilizzabili bisogna ritornare al 15 giugno 2022, quando l’allora gip milanese Carlo Ottone de Marchi (poi trasferitosi a Monza), di fronte alla prima richiesta dei pm di sequestrare i soldi aveva additato loro il bisogno di una integrazione probatoria medico-legale per documentare se le lesioni fossero vere e i risarcimenti proporzionati o strapagati dalle assicurazioni: indicazione recepita dal pm Carlo Scalas con il procuratore aggiunto Laura Pedio, dopo aver chiesto e ottenuto dal subentrato gip Cristian Mariani la proroga delle indagini. Solo che le indagini — rileva ora il Tribunale del Riesame negli annullamenti adottati dalle giudici Alonge, Ambrosino, Cucciniello e Pendino — erano scadute già da un mese nel momento in cui ne era stata chiesta dai pm la proroga.

Perché? Sembra di capire che i pm (e a ruota il gip) siano stati tratti in inganno dalla regola generale per la quale lo scorrere dei termini di durata massima delle indagini (sei mesi prorogabili di altri sei) resta sospeso durante il periodo feriale che va dall’1 al 31 agosto, e non abbiano invece tenuto presente l’eccezione che alla regola generale sottrae i procedimenti di criminalità organizzata, tra i quali una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha annoverato appunto anche l’associazione a delinquere semplice, e per i quali dunque i 31 giorni di agosto andavano calcolati lo stesso. […]

