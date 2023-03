28 mar 2023 09:14

GIUSTIZIA PER SAMAN - UN TRIBUNALE DI ISLAMABAD HA RESPINTO L'ISTANZA DI RILASCIO SU CAUZIONE DI SHABBAR ABBAS, IL PADRE DI SAMAN ARRESTATO IN PAKISTAN A NOVEMBRE E PER CUI L'ITALIA HA CHIESTO L'ESTRADIZIONE - PROCURA E CARABINIERI DI REGGIO EMILIA LO ACCUSANO DELL'OMICIDIO DELLA FIGLIA 18ENNE, MORTA A NOVELLARA NELLA NOTTE TRA IL 30 APRILE E IL PRIMO MAGGIO 2021, IN CONCORSO CON ALTRI QUATTRO PARENTI…