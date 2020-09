11 set 2020 17:42

GIUSTIZIA PER WILLY - PER IL MASSACRO DEL RAGAZZO DI COLLEFERRO CAMBIA IL CAPO DI IMPUTAZIONE PER I 4 ARRESTATI: SONO ACCUSATI DI OMICIDIO VOLONTARIO AGGRAVATO DA FUTILI MOTIVI – LA DECISIONE DEI MAGISTRATI SULLA BASE DEGLI ESAMI MEDICO-LEGALI E SULLA RILETTURA DELLE TESTIMONIANZE. IN PARTICOLARE LA "CHIAMATA" RICEVUTA DAI FRATELLI BIANCHI, L’ARRIVO DI QUESTI DUE E...