GNAM GNAM! PRESTO GLI AMERICANI POTRANNO MANGIARE UN SALMONE GENETICAMENTE MODIFICATO - L'AZIENDA "AQUABOUNTY" RACCOGLIE I FRUTTI DEL SUO LAVORO: I PESCI, PROGETTATI PER CRESCERE DUE VOLTE PIU' RAPIDAMENTE RISPETTO A QUELLI SELVATICI, SARANNO DISTRIBUITI NEI PROSSIMI MESI A RISTORANTI E AZIENDE - CRITICI GLI AMBIENTALISTI, MA PER L'AZIENDA IL PRODOTTO E' PIU' SANO E NUTRIENTE...

È iniziata questa settimana la fase di raccolta del salmone geneticamente modificato della società di biotecnologia AquaBounty. Diverse tonnellate di pesce andranno a ristoranti e aziende di catering del Midwest e della costa orientale.

Questo salmone è il primo animale geneticamente modificato a essere stato autorizzato al consumo negli Stati Uniti. I pesci sono stati progettati per crescere due volte più rapidamente rispetto al salmone selvatico, in modo da raggiungere le dimensioni giuste per il mercato in 18 mesi anziché 36.

Aquabounty, che ha sede nel Massachusetts, aveva pianificato di raccogliere il pesce alla fine del 2020 ma «l'impatto del COVID ci ha fatto ripensare alla nostra cronologia iniziale... allora nessuno cercava più salmone», ha detto l’amministratore delegato Sylvia Wulf. «Siamo molto entusiasti ora. Abbiamo programmato il raccolto con la ripresa dell'economia e sappiamo che la domanda continuerà ad aumentare».

Ma non tutti sono così felici. La società internazionale di servizi di ristorazione Aramark a gennaio ha annunciato il suo impegno a non vendere il salmone, parlando di preoccupazioni ambientali e potenziali impatti sulle comunità indigene che raccolgono salmone selvatico.

Altre importanti società di servizi di ristorazione - Compass Group e Sodexo - e molti grandi rivenditori di generi alimentari, aziende ittiche e ristoranti statunitensi hanno fatto annunci simili. Costco, Kroger, Walmart e Whole Foods sostengono di non vendere salmone geneticamente modificato o clonato.

Il boicottaggio contro il salmone AquaBounty è arrivato in gran parte dagli attivisti della campagna Block Corporate Salmon, che si propone di proteggere il salmone selvatico e preservare i diritti degli indigeni a praticare la pesca sostenibile.

«Il salmone geneticamente modificato è un'enorme minaccia per qualsiasi visione di un sistema alimentare sano. Le persone hanno bisogno di modi per connettersi con il cibo che stanno mangiando, così sanno da dove viene», ha detto Jon Russell, membro della campagna e organizzatore di giustizia alimentare con la Northwest Atlantic Marine Alliance.

«In questo paese la maggior parte del salmone viene importato e durante la pandemia non siamo riusciti a immettere prodotti sul mercato», ha affermato Wulf. «Quindi, avere una fonte di approvvigionamento domestica che non è stagionale come il salmone selvatico e che viene prodotto in un ambiente altamente controllato e bio-sicuro è sempre più importante per i consumatori».

AquaBounty descrive il suo salmone come sano e allevato senza l’uso di antibiotici, con un’impronta di carbonio ridotta e protetto dall’inquinamento degli ecosistemi marini, che affligge gli allevamenti tradizionali in gabbia.

Nonostante la rapida crescita, il salmone geneticamente modificato richiede meno cibo rispetto alla maggior parte dei salmoni atlantici d'allevamento. Le unità di biofiltrazione mantengono pulita l'acqua nei numerosi serbatoi da 70.000 galloni (264.979 litri) della struttura dell'Indiana, riducendo le probabilità che i pesci si ammalino o richiedano antibiotici.

La FDA ha approvato l'AquAdvantage Salmon come «sicuro ed efficace» nel 2015. È stato a lungo l'unico animale geneticamente modificato approvato per il consumo umano. Poi a dicembre i regolatori federali hanno dato il via libera a un maiale geneticamente modificato per alimenti e prodotti medici.

Nel 2018, l'agenzia federale ha dato il via libera al tentacolare stabilimento dell'Indiana di AquaBounty, che attualmente sta allevando circa 450 tonnellate di salmone da uova importate dal Canada, ma è in grado di raccogliere più del doppio di questa quantità.

Ma in un mercato interno mutevole che valorizza sempre più l'origine, la salute e la sostenibilità e il pesce selvatico rispetto a quello d'allevamento, altri hanno una visione diversa del salmone, che alcuni critici hanno soprannominato "Frankenfish".

Parte del rifiuto ruota attorno al modo in cui il pesce ingegnerizzato deve essere etichettato secondo le linee guida della FDA. I pescatori di salmone, gli allevatori di pesce, i grossisti e altre parti interessate desiderano pratiche di etichettatura chiare per garantire che i clienti sappiano che stanno acquistando un prodotto ingegnerizzato.

La legge sull'etichettatura dell'USDA impone alle aziende di divulgare ingredienti geneticamente modificati negli alimenti attraverso l'uso di un codice QR, un'esposizione di testo sulla confezione o un simbolo designato. Il rispetto obbligatorio di tale regolamento entrerà in vigore a gennaio, ma le regole non si applicano ai ristoranti o ai servizi di ristorazione.

Wulf ha garantito che la società si è impegnata a utilizzare l'etichettatura «geneticamente modificata» quando il suo pesce verrà venduto nei negozi di alimentari nei prossimi mesi.

A novembre, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Vince Chhabria a San Francisco ha affermato che la FDA aveva l'autorità di supervisionare animali e pesci geneticamente modificati. Ma ha stabilito che l'agenzia non ha valutato adeguatamente le conseguenze ambientali della fuga del salmone AquaBounty in natura.

La società ha sostenuto che la fuga è improbabile, affermando che i pesci sono monitorati 24 ore su 24 e contenuti in vasche con schermi, griglie, reti, pompe e disinfezione chimica per impedire la fuga. I salmoni dell'azienda sono anche femmine e sterili, il che impedisce loro di accoppiarsi.

«I nostri pesci sono effettivamente progettati per prosperare nell'ambiente terrestre. Questo fa parte di ciò che li rende unici», ha detto Wulf. «E siamo orgogliosi del fatto che l'ingegneria genetica ci consente di portare sul mercato un prodotto più sano e nutriente in modo sicuro e sostenibile».