GODERE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS – TROVARE UN PARTNER NON È MAI SEMPLICE, MA DURANTE UNA PANDEMIA SEMBRA IMPOSSIBILE. SE VI STATE CHIEDENDO SE DOPO UN APPUNTAMENTO NON VI HA BACIATO PER PAURA DEL COVID O PERCHÉ NON GLI PIACETE, LEGGETE I CONSIGLI DELLA "SEXPERTA" TRACEY COX CHE RIVELA QUALI SONO I SEGNALI CHE DOVREBBERO FARVI SCAPPARE: SE CONTA SOLO IL LORO ORGASMO O SE TI CHIAMA SOLO PER IL SESSO VIRTUALE È MEGLIO CHE…

Trovare un partner non è mai facile. Farlo durante una pandemia può sembrare dannatamente impossibile.

Le regole di un incontro vanno riscritte. Alla fine dell’incontro non ci sarà un bacio. Ma questo succede perché non gli piaci o perché è abbastanza prudente da non volersi contagiare? Ecco i segnali che, secondo la sexperta Tracey Cox, dovrebbero farci capire se l’altro è interessato o no.

Non ti hanno considerato durante il lockdown

Alcune persone che avevano iniziato a frequentarsi da poco hanno deciso di passare il lockdown insieme. Alcune coppie sono già scoppiate, altre hanno retto. Ma se non vi siete avventurati in una convivenza con uno sconosciuto, il minimo era almeno sentirsi. Se non era interessato a come stavi e ti chiamava solo per fare sesso via Zoom allora è abbastanza chiaro che non gli piaci.

Sei sempre tu che lo cerchi

Se sei sempre tu che mandi un messaggio o provi a chiamare. E sei sempre tu che fai uno sforzo per avvicinarlo. Se va così non è interessato. Altri segnali sono arrivare a mani vuote, annullare gli appuntamenti all’ultimo minuto, non sforzarsi di trovare posti carini per un appuntamento. In questo caso smettila di prenderti in giro.

Sono vaghi quando chiedi loro della loro vita e non sono interessati alla tua

Man mano che le relazioni vanno avanti, entrambi date dettagli sulle vostre vite. Lo facciamo per sondare il terreno, scoprire quanto siete compatibili e quali interessi avete. Non sono solo le conversazioni su argomenti profondi a unirvi, ma anche conversazioni su ciò che vivete nel quotidiano ad avvicinarvi. Se vi tiene a distanza può significare che hanno un altro rapporto o che hanno affari in sospeso con l’ex.

Solo un orgasmo conta: il loro

Se fanno sesso solo per il loro godimento è un egoista. Il tuo partner dovrebbe chiedere dei feedback, volerti accontentare, controllare che tu ti stia divertendo e che abbia orgasmi soddisfacenti. Sono tutti segnali che qualcuno è interessato solo alla sua felicità.

I contatti sono irregolari

Un giorno invia messaggi ogni cinque minuti e non vede l'ora di incontrarti. Una settimana dopo, non risponde per tre giorni. Misteriosamente esce dal radar e non si fa trovare. Questo vuol dire tre cose: sono inaffidabili, vedono qualcun altro o ti cercano solo quando hanno voglia di sesso.

Fanno molti complimenti sessuali, ma non vanno oltre

Ci sono donne che non si fanno una ragione di essere mollate dopo che aver ricevuto una quantità di complimenti sul loro aspetto fisico. Ma la verità è che oltre alle tette c’è altro.

Sono nervosi quando li chiami in video senza preavviso

Questo è spesso un segno che dicono bugie e sono preoccupati di essere scoperti. È facile nascondere le cose quando è solo una chiamata vocale, non è così facile se improvvisamente appare qualcuno di inaspettato alle spalle o vedi un paio di tacchi alti sul pavimento.

Non sono gelosi, mai

Un ex che sta cercando di riconquistarti. Un collega che ti ha appena chiesto di uscire. Eppure a lui non sembra fregargliene nulla. È vero che alcune persone vivono relazioni aperte, ma è altrettanto vero che queste persone comunicano all’altro qual è la loro idea di rapporto.

Il resto del mondo tende a desiderare l'esclusività da qualcuno a cui teniamo veramente. Non battere ciglio se incontri o esci con altre persone significa una cosa: se scappi con qualcun altro, se ne accorgerà a malapena.

