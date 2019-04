“MAGIC” JOHNSON HA PERSO LA MAGIA – IL CESTISTA SIMBOLO DEI LAKERS SI DIMETTE DA PRESIDENTE DOPO IL FLOP DELLA 2° STAGIONE AL TIMONE: PORTARE LEBRON CON UN QUADRIENNALE DA 154 MILIONI DI DOLLARI NON E’ BASTATO AI GIALLOVIOLA, ANCORA FUORI DAI PLAYOFF – UN FALLIMENTO CHE FA DA MONITO A TUTTI GLI EX CAMPIONI (DA TOTTI A ZANETTI FINO A MALDINI): IL TALENTO NEL GIOCO NON GARANTISCE SUCCESSI DIETRO LA SCRIVANIA. A MENO CHE NON TI CHIAMI PAVEL NEDVED…