GOLPE DO BRASIL! – QUATTRO MILITARI BRASILIANI SONO STATI ARRESTATI PER AVER PIANIFICATO UN COLPO DI STATO NEL 2022, PER IMPEDIRE L’INSEDIAMENTO DI LULA: DUE DEI SOLDATI FINITI IN MANETTE LAVORAVANO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI LEADER PRESENTI A RIO PER IL G20 – TRA LE PERSONE ARRESTATE C'E' ANCHE IL GENERALE IN PENSIONE MARIO FERNANDES, MEMBRO DEL GOVERNO DI BOLSONARO – IL GRUPPO VOLEVA ACCOPPARE LULA, IL VICEPRESIDENTE ALCKMIN E IL GIUDICE DELLA CORTE SUPREMA, ALEXANDRE DE MORAES...