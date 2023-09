GOMBLOTTO! QUANDO C’È UNO SVALVOLONE A FINIRE NEL MIRINO, ARRIVA SEMPRE LA MANDRIA DI SUOI SIMILI A SALVARLO: SUCCEDE ANCHE A RUSSELL BRAND, ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DA QUATTRO DONNE. L'ATTORE HA INCASSATO IL SOSTEGNO DI UNA SERIE DI COSPIRAZIONISTI CHE, COME LUI, SCODELLANO SUI SOCIAL VIDEO PIENI DI STRONZATE E CONGETTURE – PER LORO BRAND È FINITO NEL MIRINO PERCHÉ…

Dove c’è svalvolone, c’è sempre un’orda di svalvoloni pronta a difenderlo. Mentre Russell Brand venivano abbandonato dalla sua agenzia dopo la notizia della denuncia di violenza sessuale da parte di quattro donne, tra coloro che sono arrivati in soccorso del comico c'erano Elon Musk e la massa di cospirazionisti che sono convinti di conoscere perché Brand sia finito sotto accusa.

Musk, ricordando un video del passato di Brand che era stato cancellato da YouTube, lo ha difeso su “X”: «Niente più cancellazioni. Quando è troppo è troppo».

L'influencer misogino Andrew Tate, che è in attesa di processo in Romania con l'accusa di stupro e traffico di esseri umani, ha annunciato ai suoi follower che avrebbe tenuto una "riunione di emergenza per dire a tutti la verità su ciò che sta accadendo a Russell Brand. So cose che non dovrei sapere".

Anche l'ex conduttore di Fox News, Tucker Carlson, ha postato su X suggerendo che le accuse erano collegate alle opinioni di Brand su argomenti come "compagnie farmaceutiche... e la guerra in Ucraina". La conduttrice di GB News, Beverley Turner, ha detto che Brand era il benvenuto nel suo programma "in qualsiasi momento" e che veniva attaccato per aver creato "contenuti autonomi, consapevoli e originali" sui suoi canali.

Brand ha accumulato un ampio seguito sui social media – 3,8 milioni di follower su Instagram, 2,2 milioni su TikTok e 6,6 milioni su YouTube – con i suoi video che spesso contengono interviste a influencer di estrema destra e promuovono teorie cospirative su questioni come la pandemia di Covid, la Guerra in Ucraina e la crisi climatica.

Tra i video che ha pubblicato nelle ultime settimane ci sono: “Cosa ha veramente dato inizio all'incendio alle Hawaii?”, “Stato di paura! La propaganda del Covid è stata smascherata!” e “Smontata la massiccia censura ucraina di Zelensky”.

Uno dei suoi video è stato rimosso da YouTube l'anno scorso con l'accusa di “diffondere disinformazione sul Covid”.

