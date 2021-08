GOODBYE, KABUL! - DOPO L'ATTENTATO ALL'AEROPORTO, IL REGNO UNITO HA DECISO DI METTERE SUBITO FINE ALL'EVACUAZIONE DA KABUL MA LASCERA' INDIETRO ALMENO 1.100 COLLABORATORI AFGANI – IL DEPUTATO CONSERVATORE TUGENDHAT: "PROVO RABBIA E VERGOGNA" - IL MINISTRO DEGLI ESTERI RAAB ANNUNCIA CHE TRA LE VITTIME DEGLI ATTACCHI DI IERI CI SONO ANCHE TRE BRITANNICI, TRA CUI UN BAMBINO

dominic raab

Afghanistan: 3 britannici fra vittime attentati, un bimbo

(ANSA) - LONDRA, 27 AGO - Ci sono anche tre cittadini britannici, incluso un bambino, fra le vittime degli attacchi terroristici di ieri a Kabul, a quanto accertato nelle ultime ore. Lo ha annunciato Dominic Raab, ministro degli Esteri del governo di Boris Johnson, citato da Sky News.

attentato all aeroporto di kabul

L'identità di questi morti - su un bilancio totale aggiornato dai media britannici a 95 vittime come conseguenza del duplice attentato attribuito ieri all'Isis-K, branca afghana dello Stato Islamico - non è al momento ufficialmente precisata. Ma dalle parole usate da Raab sembrerebbe trattarsi di civili e il bambino potrebbe essere figlio d'una coppia mista o legato a qualche adozione.

attentato all aeroporto di kabul 4

"Sono profondamente rattristato d'aver appreso che due cittadini britannici e il figlio di un altro connazionale sono stati uccisi nell'attacco terroristico", ha dichiarato il capo del Foreign Office, aggiungendo che due altri britannici risultano "feriti" in base alle ultime verifiche.

aeroporto di kabul 2

"Erano persone innocenti - ha proseguito - ed è una tragedia che mentre cercavano di portare dei loro cari in salvo nel Regno Unito siano stati assassinati vilmente dai terroristi. Lo spregevole attacco di ieri evidenzia i pericoli che è costretto ad affrontare chi si trova in Afghanistan e ci rafforza nell'impegno a fare tutto il possibile per evacuare le persone".

attentato all aeroporto di kabul 5

Raab ha assicurato l'assistenza consolare del governo britannico alle famiglie di queste vittime e ai feriti, ribadendo la volontà di continuare ad aiutare - in queste ore, ma in forme diverse anche dopo il 31 agosto - gli afghani che intendono lasciare il Paese. "Non ci lasceremo mai intimidire dai terroristi", ha concluso

Dagotraduzione dal Daily Mail

attentato all aeroporto di kabul 9

La Gran Bretagna potrebbe trovarsi di fronte alla «più grande crisi degli ostaggi che il Regno Unito abbia mai avuto» dopo che il governo ha ammesso che i britannici e fino a 1.100 collaboratori afgani saranno lasciati indietro quando le evacuazioni da Kabul finiranno «nel giro di poche ore».

Il deputato conservatore senior Tom Tugendhat ha affermato che la decisione della Gran Bretagna di mettere fine all’evacuazione significherà che in molti non riusciranno ad uscire, nonostante Boris Johnson abbia insistito sul fatto che «la maggioranza schiacciante» sia stata portata via in aereo.

attentato all aeroporto di kabul

Tugendhat, presidente della commissione per gli affari esteri, ha affermato di provare un crescente senso di «rabbia e vergogna! per il fatto che britannici e afgani idonei saranno lasciati indietro.

Il deputato ha avvertito che il Regno Unito ora non ha «nessuna influenza» sui talebani e può solo chiedere loro di aiutare persone «che sarebbero abbastanza felici di uccidere», il che significa che la Gran Bretagna potrebbe affrontare una grave crisi di ostaggi in futuro.

Nel frattempo, un numero crescente di parlamentari di tutto lo spettro politico ha accusato il governo di aver "fallito" nella sua missione di mantenere al sicuro il personale afghano non completando le evacuazioni.

joe biden piange dopo l attentato all aeroporto di kabul

«Non mi arrendo, ma la mia rabbia e la mia vergogna per coloro che abbiamo lasciato in mano ai talebani stanno crescendo». Il signor Tugendhat ha aggiunto: «Sconfitta significa che non hai voce in capitolo... siamo appena stati sconfitti, non abbiamo più alcuna influenza su Kabul».

Il grave avvertimento di Tugendhat arriva dopo che il segretario alla Difesa Ben Wallace ha affermato che le forze britanniche cercheranno di «trovare alcune persone tra la folla» che sono in grado di evacuare, ma ha ammesso che non tutti saranno portati in salvo. Lo sforzo ora si concentrerà sull'evacuazione dei cittadini britannici e di altri che sono già stati autorizzati a partire e sono in aeroporto.

attentato all aeroporto di kabul 3

Il signor Wallace ha dichiarato: «Evacueremo le persone che abbiamo portato con noi, le 1.000 persone circa nell'aeroporto ora e cercheremo un modo per continuare a trovare alcune persone tra la folla dove possiamo, ma nel complesso l’evacuazione è ora chiusa e abbiamo solo poche ore».

I voli di evacuazione sono decollati dall'aeroporto di Kabul venerdì, ma Wallace ha detto di stimare che fino a 1.100 afgani idonei per l'evacuazione saranno lasciati indietro dal Regno Unito.

DOMINIC RAAB

attentato suicida all aeroporto di kabul 3