IL GOVERNO DUCIONI MAL SOPPORTA LA STAMPA CHE NON "COCCOLA E SOSTIENE" I MINISTRI - LOLLOBRIGIDA SE LA PRENDE CON I GIORNALISTI CHE LO SEGUONO A TORINO: "SE DOVETE PARLARE DEL MIO LOOK, ANDATE VIA" - L'EX COGNATINO D'ITALIA ERA FINITO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER L'OUTFIT DA SPIAGGIA (BERMUDA MIMETICO E CAMICIA) SFOGGIATO A UN EVENTO DEL G7, A SIRACUSA - "LOLLO" È STATO CONTESTATO DA UNA GIOVANE ("SEI UN FASCISTA"), MA LUI HA TIRATO DRITTO...

Andrea Joly per www.lastampa.it

francesco lollobrigida in bermuda militari all evento sul g7 sull agricoltura

Dalle polemiche per il bermuda mimetico del G7 di Siracusa al vestito blu, spezzato, di Torino. «Ma senza cravatta» commenta un visitatore interdetto per il primo bottone della camicia sbottonato: «Siamo a Torino, mica al Twiga».

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è arrivato a Terra Madre di Torino alle 11,40, scortato dai suoi in Regione: da Maurizio Marrone ed Elena Chiorino, le alte sfere di Fratelli d’Italia sono presenti alla corte del «cognato d’Italia». In prima fila anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio.

All’arrivo è stato il momento dei saluti: un bacio sulla guancia, una chiacchierata al volo. «Ma di Terra Madre parlo in conferenza stampa», premette. Convenevoli tra alleati, niente più, tranne un commento sull’ultima partita di padel, passione condivisa da ministro e governatore: «Ho giocato bene, sai?», dice Lollobrigida.

Francesco Lollobrigida in visita alla 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto a torino - foto lapresse

Intanto il popolo di Terra Madre osserva, commenta non solo il look. «Sei un fascista, sei un fascista, sei un fascista» lo attacca una giovane. Lui tira dritto, non reagisce. Il giro tra gli stand parte da quello del suo ministero, dove gli regalano un cioccolatino. Un uomo gli porge un sigaro: «Non fumo sigari ma accetto, grazie».

Poi aggiunge, conversando con Daniele Buttignol di Slow Food: «Siamo al dialogo con le multinazionali del tabacco e ragioniamo sulle accise. Anche perché il tabacco procura costi più alti in Sanità». Sotto la prima tettoia si ferma ad assaggiare del parmigiano reggiano, poi raggiunge lo stand della Regione Piemonte.

Francesco Lollobrigida in visita alla 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto a torino - foto lapresse

Filiera corta, tracciabilità del prodotto, export. Sono questi i temi che riguardano il Piemonte citati dall’assessore all’Agrigoltura regionale Paolo Bongiovanni nello stand del Piemonte di Terra Madre in presenza del ministro. [...]

Seguono le parole della presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini, padrona di casa a Terra Madre: «Siamo felici di condividere il successo di questa edizione con la Regione Piemonte e il Comune di Torino. Qui valorizzaziamo le specificità territoriali e le eccellenze globali. Un sistema alimentare più giusto é possibile e necessario».

Francesco Lollobrigida in visita alla 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto a torino - foto lapresse

Finalmente il ministro Lollobrigida parla. E le prime parole le spende per i giornalisti presenti, mostrando irritazione per il “bermuda gate”: «Il mio rispetto per la stampa è totale, ma il giornalismo è una cosa importante. Se siete qui (in prima fila, ndr) per commentare il look, mio e del Presidente Cirio che è sempre impeccabile, chiedo ai giornalisti di mettersi di lato: così possono vederci anche le persone presenti interessate all’agricoltura». [...]

Francesco Lollobrigida in visita alla 15esima edizione di Terra Madre Salone del Gusto a torino - foto lapresse