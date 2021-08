GRANDE MELA, GRANDE VIOLENZA - A NEW YORK UN UOMO È STATO AGGREDITO A COLPI DI ASCIA MENTRE STAVA PRELEVANDO CONTANTI A UN BANCOMAT - LA VITTIMA E' STATA COLTA ALLE SPALLE, E BRUTALMENTE SFREGIATA FINO A CHE NON SI E' ACCASCIATA A TERRA - NELLA CITTÀ LE AGGRESSIONI SONO IN AUMENTO, ANCHE IN PIENO GIORNO: +5,3% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, E ANCHE FURTI E STUPRI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

aggressione in pieno giorno a new york

Poco prima delle 17.30 di domenica, a Manhattan, un uomo armato di un’ascia ha attaccato un cliente della Chase Bank che stava prelevando del contante. La telecamera di sorveglianza ha ripreso la scena: nel video si vede Miguel Solorzana, 50 anni, in piedi davanti a un bancomat nell’atrio della banca. A un certo punto dietro di lui sbuca l’aggressore, rimuove un’accetta da una borsa e si avvicina di soppiatto fino al momento dell’aggressione. La vittima tenta di respingerlo, cercando di afferrare l’arma, ma le sue ferite sanguinano e cade più volte a terra.

aggressione in pieno giorno a new york 2

L’aggressore a questo punto spacca il bancomat, deruba Solorzana e scappa, lasciando ascia e zaino. «Mi ha colpito. In banca, mi ha picchiato», ha detto Solorzana. «Il ragazzo che è stato colpito alla testa stava urlando», ha detto un testimone al New York Post. «È pazzesco», ha continuato. «La gente gridava e abbiamo visto il ragazzo sdraiato con molto sangue».

Fonti della polizia hanno riferito che Solorzana è stato immediatamente trasportato al Bellevue Hospital con tre ferite da taglio alla testa e una ferita da taglio alla gamba destra, che hanno richiesto due interventi chirurgici.

aggressione in pieno giorno a new york 3

«Tutta la famiglia è in Messico», ha spiegato un amico. «Non gli ho chiesto cosa fosse successo, volevo solo assicurarmi che stesse bene». La polizia ha fatto sapere che l’uomo è in condizioni stabili.

Non è il primo caso di aggressione a New York. La città sta vivendo una recrudescenza di violenza, anche in pieno giorno.

Secondo i dati della polizia di New York, le aggressioni criminali sono aumentate del 5,3% rispetto allo scorso anno, e le aggressioni per reato sono in aumento del 2,1%.

aggressione in pieno giorno a new york 4

Anche gli omicidi sono aumentati, quest’anno ne sono stati segnalati 277 contro i 275 dello scorso anno. Ci sono stati anche il 10,7% in più di sparatorie, con il 7% in più di vittime.

Anche i grandi furti sono aumentati dell'1,6%, in particolare quelli delle automobili, che sono saliti del 20,2%. Gli stupri sono aumentati dell'8,6% e i crimini d'odio sono quasi raddoppiati.

aggressione in pieno giorno a new york 7 aggressione in pieno giorno a new york 9 aggressione in pieno giorno a new york 8 aggressione in pieno giorno a new york 6 aggressione in pieno giorno a new york 5