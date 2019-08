I GRANDI DILEMMI DI FINE ESTATE: COME FARE PER MANTENERE L’ABBRONZATURA PIÙ A LUNGO? – ECCO ALCUNI CONSIGLI DELL’ESPERTO: VA EVITATO IL BAGNO, SOPRATTUTTO A TEMPERATURE TROPPO CALDE, MEGLIO LA DOCCIA. ATTENZIONE AI BAGNOSCHIUMA TROPPO AGGRESSIVI E ALL’ARIA CONDIZIONATA. ECCO TUTTI I TRUCCHI…

Niente bagno ma docce tiepide

Va evitato il bagno, soprattutto a temperature troppo calde perché il contatto prolungato con l’acqua favorisce la desquamazione. « Con l’acqua molto calda si possono più facilmente rompere i legami delle cornee superficiali della pelle: infatti più l’acqua è calda più è facile desquamarsi» spiega il professor Antonino Di Pietro , direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano. Se perdiamo velocemente le cellule superficiali altrettanto velocemente perderemo l’abbronzatura. Meglio quindi una rapida doccia con acqua tiepida, che aiuta la pelle a rimanere compatta ed elastica

Attenzione al bagnoschiuma

Meglio evitare di scegliere i bagnoschiuma classici, che possono rivelarsi troppo aggressivi. Ma come riconoscerli? «Quando fanno tante bolle e molta schiuma sono troppo aggressivi» spiega il professor Antonino Di Pietro. «Il sapone scioglie i lipidi della pelle, quindi quel film sottile di sebo che la pelle produce per mantenere le cellule compatte». Meglio dunque scegliere detergenti delicati oppure oleosi che aiutano la pelle a mantenersi idratata

NO ALL'ARIA CONDIZIONATA E AL VENTO

L’aria condizionata è nemica dell’abbronzatura perché asciuga l’aria e toglie umidità all’ambiente, rendendo così la pelle secca e favorendo la desquamazione. Quando in ufficio non la si può lasciare spenta è consigliabile tenere a portata di mano una crema idratante. Anche il vento tende a disidratare, quindi chi va in motorino deve tenerne conto.

Alcol nei profumi

I profumi che contengono alcol contribuiscono a rendere la pelle più secca anticipando la desquamazione. L’alcol infatti disidrata e scioglie i grassi delle cellule. Meglio scegliere acque floreali naturali prive di alcol almeno in questo periodo dell’anno

Bere molto

Per mantenere l’abbronzatura è necessario assicurarsi una profonda idratazione. Fondamentale quindi bere tanta acqua per avere una pelle morbida e idratata

