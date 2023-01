GRAVE INCIDENTE PER JEREMY RENNER - L’ATTORE 51ENNE È RICOVERATO IN CONDIZIONI “CRITICHE, MA STABILI” DOPO ESSERE RIMASTO FERITO MENTRE SPALAVA LA NEVE IN NEVADA. IL PORTAVOCE DEL CANDIDATO PREMIO OSCAR: “LA SUA FAMIGLIA È CON LUI E STA RICEVENDO CURE ECCELLENTI”. SOLO POCHE SETTIMANE FA SI ERA FATTO RIPRENDERE MENTRE ERA ALLA GUIDA DI UNO SPALANEVE E COMMENTAVA: “LA NEVICATA SUL LAGO TAHOE NON È UNO SCHERZO…” - VIDEO

Da www.tg24.sky.it

jeremy renner 5

L'attore Jeremy Renner, noto per il ruolo di Occhio di falco negli Avengers della Marvel, è rimasto gravemente ferito in un incidente mentre spalava la neve. A confermarlo è stato il suo portavoce con una dichiarazione al magazine Variety il 1° gennaio 2023: "È in condizioni critiche ma stabili a causa delle ferite riportate dopo un incidente avvenuto mentre spazzava la neve nelle prime ore di oggi. La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti”.

Il portavoce del due volte candidato al premio Oscar non è entrato nei dettagli ma ha confermato che l'attore 51enne ha subito delle ferite a causa della neve, caduta copiosa nelle regioni montane degli Stati Uniti. "La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti", ha aggiunto l'agente. I particolari della dinamica dell'incidente non sono noti, ma potrebbe essere avvenuto su un mezzo spalaneve. Secondo Deadline, la star sarebbe stata trasportata in ospedale a bordo di un aereo. Renner possiede una proprietà vicino al monte Rose-Ski Tahoe, un'area vicino a Reno nel Nevada.

jeremy renner 2

Qualche settimana fa l'attore aveva postato sui social media degli aggiornamenti sulle difficili condizioni meteorologiche nella zona del lago Tahoe, che confina con la California e il Nevada ed è una località sciistica molto conosciuta. In un tweet aveva reso pubblica una foto di un'auto sepolta dalla neve con la didascalia "la nevicata del lago Tahoe non è uno scherzo".

Jeremy Renner è conosciuto per il ruolo di Hawkeye (Occhio di Falco), tiratore scelto della squadra degli Avengers dell’universo Marvel. Al suo personaggio è dedicata la serie Hawkeye. L'interprete è inoltre stato candidato agli Oscar come miglior attore e miglior attore non protagonista per i suoi ruoli in The Hurt Locker e The Town. Ha sostituito Matt Damon in The Bourne Legacy dieci anni fa. Su Paramount+ c'è anche Mayor of Kingstown, la nuova serie di Taylor Sheridan nella quale Renner è protagonista e di cui arriverà nel 2023 una nuova stagione.

