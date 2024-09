VON DER LEYEN, 'FITTO GESTIRÀ I PNRR CON DOMBROVSKIS'

(ANSA) - Raffaele Fitto gestirà i fondi dei Pnrr insieme a Valdis Dombrovskis. E' l'indicazione contenuta nella lettera di missione inviata da Ursula von der Leyen al commissario italiano designato vicepresidente esecutivo. "Realizzare le riforme e gli investimenti concordati stabiliti nei Pnrr dei Paesi Ue entro la scadenza del 2026 sarà una sfida significativa e richiederà sforzi costanti da parte di tutti i Paesi e della Commissione. Vorrei che tu guidassi questo lavoro, insieme al commissario per l'Economia e la produttività, e ti concentrassi sull'implementazione completa e di successo di NextGenerationEU", scrive von der Leyen.

(ANSA) - "Buon lavoro a Raffaele Fitto, nominato vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, certi che saprà portare avanti gli interessi dell'Italia con buonsenso e concretezza". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

(ANSA) - "Il fatto che un candidato di un governo di estrema destra venga nominato vicepresidente della Commissione Ue resta una grande preoccupazione per il gruppo dei Verdi". Così la co-presidente dei Verdi Ue, Terry Reintke, sulla nomina di Raffaele Fitto che potrebbe "creare un pericoloso spostamento verso l'estrema destra nella Commissione e mettere a repentaglio la maggioranza pro-democratica". Il gruppo - ha aggiunto - "non darà vita facile a Fitto" durante le audizioni di fronte all'Eurocamera.

Iratxe Garcia Perez

(ANSA) - "Il ruolo di vicepresidente esecutivo ad un esponente di Ecr non corrisponde alle nostre richieste e ci crea problemi" ma "lavoreremo con responsabilità" in vista delle audizioni. Lo ha detto la capogruppo dei Socialisti Ue Iratxe Garcia Perez. "Vorrei conoscere l'impegno di Fitto nei confronti dei valori europei. C'è un problema politico nell'assegnare una vicepresidenza esecutiva" ad un candidato di Ecr ma "è necessario fare chiarezza. Noi lavoreremo con responsabilità pensando quale sia il meglio per l'Ue. Vogliamo valutare che tutti i candidati abbiano un impegno saldo nei confronti dei valori europei", ha aggiunto.

Estratto dell’articolo di Claudio Tito per “la Repubblica”

«Per lavorare bene nei prossimi cinque anni bisognava fare così. Era indispensabile cambiare il modello di lavoro». Nello staff di Ursula von der Leyen spiegano così le ultime mosse per la composizione della nuova Commissione. Il “licenziamento” del francese Thierry Breton rientra in questa logica. Un sistema che tra i parlamentari europei viene definito nel modo più pericoloso possibile: «I pieni poteri».

Perché l’“Ursula bis” non vuole intralci. E approfittando della debolezza di quasi tutti i grandi governi nazionali, a partire da quelli francese e tedesco, ha imposto le sue richieste. Ha reclamato e ottenuto dall’Eliseo di “cacciare” Breton, il quale faceva parte del pacchetto di commissari che non le hanno risparmiato critiche insieme a Borrell, Timmermans, Gentiloni.

«Voleva i pieni poteri - è l’osservazione che più ricorre tra gli eurodeputati arrivati a Strasburgo per la sessione plenaria - e li ha ottenuti». Sta formando una Commissione debole, senza esponenti di rilievo, per emergere in solitudine.

Ma è così? Soprattutto, ha la forza sufficiente per affrontare tutte le sfide che attendono il “Vecchio Continente” nei prossimi cinque anni? Perché un conto è assumere il comando nella risoluzione di una singola crisi. Altro è fare fronte a un possibile cambiamento epocale e alle conseguenti riforme. Anche perché Germania e Francia sono di fatto in campagna elettorale. La legislatura tedesca terminerà tra un anno e a Parigi tutti scommettono sull’eventualità che sempre nell’arco di dodici mesi si torni alle urne.

Con i due “pesi massimi” dell’Ue impegnati nel voto e una Commissione “leggera”, sarà difficile per la Presidente uscire dalle secche di una paralisi operativa. Un pericolo ancora più incombente se si pensa che tra quaranta giorni si voterà in Usa e si sceglierà la nuova amministrazione americana e che ci sono almeno due guerre ai confini dell’Unione.

Resta il fatto che fino ad ora von der Leyen non ha arretrato su nulla. Le Cancellerie e i partiti hanno dovuto subire le sue decisioni. Anche in merito al ruolo che verrà assegnato al Commissario italiano, Raffaele Fitto […]

Uno schiaffo a Socialisti, Verdi e Liberali che avevano promesso fuoco e fiamme pur di evitare questa nomina. E che ora sembrano acconciarsi ad ogni evenienza. Ognuno in difesa dei propri interessi di gruppo o nazionali. Il Pse ha preferito difendere la vicepresidenza per la spagnola Ribera (che dovrebbe ricevere anche la delega alla transizione ecologica anche se il Ppe su questo punto frena molto) e Renew si accontenta della possibilità che il nuovo commissario francese, Stephane Sejourne, ottenga l’incarico più prestigioso: la Concorrenza.

Senza accorgersi che la tenaglia messa in funzione dai Popolari e dalla presidente della Commissione sta stritolando la tradizionale maggioranza europea e europeista per creare un ibrido senza precedenti che coinvolgerà anche i Conservatori dell’Ecr.

In questo modo Ursula “depoliticizza” la Commissione, mette tutti sullo stesso piano e lei può alternativamente attivare il “doppio forno”, quello di sinistra o di destra in base alle convenienze. I socialisti in particolare rischiano di essere marginali per cinque anni. Non è una svolta politica, ma di potere, in cui tutti ricevono qualcosa. […]

