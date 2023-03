LA GUERRA CHE VERRÀ - GLI STATI UNITI HANNO APPROVATO LA VENDITA DI NUOVE ARMI A TAIWAN PER 620 MILIONI DI DOLLARI, TRA CUI I MISSILI PER LA FLOTTA DI F-16 - NELLE ULTIME 24 ORE, 21 JET MILITARI CINESI HANNO EFFETTUATO UN'INCURSIONE NELLA ZONA DI IDENTIFICAZIONE DI DIFESA AEREA DELL'ISOLA PER IL SECONDO GIORNO DI FILA DOPO I 19 CACCIA DI IERI...

(ANSA) - PECHINO, 02 MAR - Gli Stati Uniti hanno approvano la vendita di nuove armi a Taiwan per totali 620 milioni di dollari, comprensiva di missili per la sua flotta di F-16, mentre 21 jet militari cinesi hanno effettuato nelle ultime 24 ore una consistente incursione nella zona di identificazione di difesa aerea dell'isola per il secondo giorno di fila dopo i 19 caccia di ieri. La mossa, destinata a inasprimere le relazioni già tese tra Washington e Pechino, contribuirà alla capacità di Taiwan "di provvedere alla difesa del proprio spazio aereo, alla sicurezza regionale e all'interoperabilità con gli Stati Uniti", ha riferito il Pentagono in una nota.

Il Pentagono, nel dettaglio, ha spiegato che il Dipartimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita a Taiwan di armi e attrezzature che includono 200 missili aria-aria a medio raggio avanzato antiaereo (AMRAAM) e 100 missili AGM-88B HARM capaci di abbattere stazioni radar. Il ministero della Difesa di Taiwan ha commentato che i missili aiuteranno a "difendere con efficacia lo spazio aereo per fronteggiare le minacce e le provocazioni dell'esercito comunista", rafforzando allo stesso tempo gli arsenali di Taipei.

Raytheon Technologies e Lockheed Martin sono i principali appaltatori, colpiti già da sanzioni della Cina per le vendite passate all'isola che Pechino considera parte "inalienabile" del suo territorio da riunificare con la forza, se necessario. Taiwan, nel frattempo, ha riferito oggi un secondo giorno di incursioni su larga scala dell'aviazione militare cinese nella sua zona di identificazione della difesa aerea (Adiz), con l'avvistamento nell'angolo di sudovest di 21 aerei nelle ultime 24 ore, di cui 17 caccia J-10 (modelli entrati in servizio due decenni fa) e quattro J-16, jet molto più avanzati.

La Cina ha ripetutamente motivato le sue attività nell'area come finalizzate a difendere "l'integrità territoriale" e a mettere in guardia gli Stati Uniti dalla "collusione" con le forze indipendentiste di Taiwan. Le forze di Taiwan hanno monitorato la situazione, facendo decollare propri aerei, ha aggiunto il ministero.

Nessun aereo dell'Esercito popolare di liberazione (Pla) ha attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, usata per decenni come area cuscinetto dalle due parti per evitare perciolose incomprensioni. Tuttavia, l'aeronautica cinese l'ha sorvolata quasi quotidianamente dalle massicce esercitazioni organizzate intorno all'isola dallo scorso agosto, in risposta alla visita a Taipei dell'ex speaker della Camera Usa Nancy Pelosi. L'Adiz, invece, è un'area più ampia di monitoraggio e pattugliamento tracciata da Taiwan per avere il temponecessario di risposta a qualsiasi minaccia.