LA GUERRA DEI CRISTALLI - I PIANI PER IL FUTURO FANNO SCRICCHIOLARE L’IMPERO SWAROVSKI, SPACCATO DA UNA FAIDA TRA I SUOI EREDI E IL SUPERMANAGER ROBERT BUCHBAUER CHE STA ADOTTANDO STRATEGIE NON GRADITE DA PARTE DEI RAMPOLLI DELL’IMPRESA - PER SUPERARE LA CRISI, L’AD HA CHIUSO 750 NEGOZI E LICENZIATO 6MILA DIPENDENTI, PUNTANDO SUL LUSSO E MANDANDO AL MACERO LE…

Silvia Luperini per “la Repubblica”

robert buchbauer

La disfida dei cristalli. Hanno fatto luccicare Marilyn Monroe mentre cantava Happy Birthday per J.F. Kennedy. E Audrey Hepburn, Beyoncé, Jennifer Lopez e migliaia di altre star. Senza contare gli abiti di Dior, Chanel o Gucci, i red carpet dei festival più prestigiosi fino alle corone sulle teste blasonate (e non) del Gran ballo delle debuttanti di Vienna. Ma ora una delle ultime imprese familiari del lusso si è spaccata sulle strategie da adottare per far brillare di nuovo la stella dell' azienda austriaca, fondata nel 1895 da Daniel Swarovski. E appannata dalla concorrenza cinese e dalla pandemia che ha portato alla chiusura temporanea di molti punti vendita e al calo della domanda in Cina e negli Usa.

swarovski 3

Le strategie per il futuro fanno scricchiolare il regno dei cristalli, e mettono in luce una profonda spaccatura tra i 200 membri della famiglia Swarovski di quarta e quinta generazione che possiedono partecipazioni nella società e vivono tra Austria e Svizzera. Una parte dei discendenti del geniale capostipite che inventò gli strumenti per tagliare e lavorare il cristallo trasformandolo in un' alternativa sostenibile e democratica ai diamanti, hanno presentato un appello contro il piano dell' ad Robert Buchbauer, 54 anni, anche lui parte del clan.

swarovski

Il Ceo, sostenuto dall' 80% degli azionisti di famiglia sparsi nel mondo, ha proposto di abbandonare il mercato della gioielleria di massa per concentrarsi su prodotti di fascia alta ed eventualmente quotarsi in Borsa. «I cristalli Swarovski su una maglietta da 10 euro non aumentano la nostra redditività e danneggiano l' immagine del nostro marchio», ha spiegato a Bloomberg l' ad. Secondo Afp , l' azienda, «presente in 170 paesi e con un organico di 29.000 dipendenti, ne ha licenziati 6.000 oltre a far calare definitivamente il sipario su 750 dei suoi 3.000 punti vendita. Solo a Wattens, circa 600 dipendenti sono già stati mandati via e altri 1000 posti di lavoro sono minacciati».

robert buchbauer 3

A Wattens, una zona dell' Austria che dipende dal turismo, cresce la preoccupazione: a causa dei rendimenti in calo, la città sta perdendo 2 milioni di euro di entrate quest' anno e deve riconsiderare gli investimenti già pianificati dalle piscine pubbliche alle strade. «La famiglia Swarovski è scioccata», ha detto in un' intervista Paul Swarovski, membro del ramo austriaco.

swarovski

«Ci sono ancora molte opportunità di vendere miliardi di componenti in cristallo di alta qualità in tutto il mondo e Robert Buchbauer deve trovare idee su come acquisire clienti piuttosto che chiudere le attività e licenziare lavoratori esperti». Ma Buchbauer ha ribattuto: «Se Swarovski vuole mantenere il suo status di marchio riconosciuto a livello mondiale, deve fare subito tagli. Le cattive notizie creano sempre molte emozioni». Ma mettere d' accordo tutti, e placare la faida familiare, non sarà semplice.

robert buchbauer 4 swarovski 4 robert buchbauer 1