(ANSA) - In relazione agli attacchi hacker, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - a quanto si apprende - sta "lavorando a stretto contatto con le amministrazioni colpite per ripristinare i loro siti web, analizzando il fenomeno, e suggerendo nel contempo le prime idonee contromisure tecniche”.

Senato, attacco hacker in corso, ma nessuna conseguenza

(ANSA) - L'attacco hacker c'è stato ma non ha comportato danni ai sistemi e nessuna perdita di dati. E' quanto si apprende in Senato. Per quanto riguarda il funzionamento interno non si è registrato alcun effetto, quindi l'attività parlamentare e tutto il lavoro organizzativo e amministrativo prosegue ed è proseguito senza registrare problemi. Sebbene l'attacco sia in corso l'unico disservizio arrecato è quello che impedisce di entrare dall'esterno perché è stato saturato il canale su cui il sito esce su Internet

Senato: questori, rientrato attacco hacker al sito

(ANSA) - Rientrato l'attacco hacker al sito del Senato. E' quanto si apprende dai senatori questori di Palazzo Madama. Secondo quanto ricostruito finora, nel pomeriggio ci sono stati molteplici e simultanei tentativi di accesso al sito, ma senza ripercussioni. In effetti ora il sito è raggiungibile, collegandosi dall'esterno. (ANSA).

Attacco hacker: in corso indagini Polizia, attivato Cnaipc

(ANSA) - Indagini sono in corso da parte della Polizia per risalire agli autori e alla provenienza dell'attacco hacker che ha preso di mira diversi siti italiani, tra cui quelli del Senato e della Difesa. Al lavoro ci sono gli esperti del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, la struttura della Polizia Postale che si occupa proprio della gestione degli attacchi a enti pubblici e aziende private italiane.

