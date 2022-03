LA GUERRA IBRIDA NELL'HI-TECH: FACEBOOK PAGA UNA SOCIETA' LEGATA AI REPUBBLICANI PER DIFFAMARE TIKTOK - L'INCHIESTA DEL "WASHINGTON POST": TERRORIZZATA DALL'ASCESA DEL SOCIAL CINESE, LA SOCIETA' DI ZUCKERBERG SI E' AFFIDATA A "TARGETED VICTORY" PERCHE' DIFFONDESSE EDITORIALI E LETTERE ALL'EDITORE PER METTERE IN CATTIVA LUCE TIKTOK E COINVOLGESSE POLITICI E GIORNALISTI NELLA LOTTA PER SCONFIGGERE IL SUO PIU' GRANDE CONCORRENTE...

Dagotraduzione dal Washington Post

tik tok 9

La società madre di Facebook Meta sta pagando una delle più grandi società di consulenza repubblicane del paese per orchestrare una campagna nazionale che cerchi di far insorgere il pubblico contro TikTok.

La campagna include la pubblicazione di editoriali e lettere all'editore nelle principali testate giornalistiche regionali, la promozione di storie dubbie su presunte tendenze TikTok che hanno effettivamente avuto origine su Facebook e una spinta per attirare giornalisti politici e politici locali ad aiutiarli a sconfiggere il più grande concorrente di Facebook. Queste tattiche, da tempo comuni nel mondo della politica, sono diventate sempre più evidenti all'interno di un'industria tecnologica in cui le aziende competono per la rilevanza culturale e arrivano in un momento in cui Facebook è sotto pressione per riconquistare i giovani utenti.

tik tok 1

I dipendenti dell'azienda, Targeted Victory, hanno lavorato per indebolire TikTok attraverso una campagna mediatica e di lobbying a livello nazionale che ritrae l'app in rapida crescita, di proprietà della società con sede a Pechino ByteDance, come un pericolo per i bambini e la società americani, secondo le e-mail interne condivise con Il Washington Post.

Targeted Victory ha bisogno di «far passare il messaggio che mentre Meta è l'attuale sacco da boxe, TikTok è la vera minaccia, soprattutto in quanto app di proprietà straniera che è la n. 1 nella condivisione dei dati utilizzati dai giovani adolescenti≥, ha scritto un direttore dell'azienda in una mail di febbraio.

tik tok

Gli agenti della campagna sono stati anche incoraggiati a utilizzare l'importanza di TikTok come un modo per deviare dalla privacy e dalle preoccupazioni antitrust di Meta.

«Punto bonus se riusciamo a inserire in un messaggio più ampio che gli attuali progetti di legge/proposte non riguardo quello su cui i procuratori generali dello stato o i membri del Congresso dovrebbero concentrarsi», ha scritto un membro dello staff di Targeted Victory.

Le e-mail mostrano fino a che punto Meta e i suoi partner utilizzano tattiche per cercare di opporsi alla rivale multimiliardaria di proprietà cinese che è diventata una delle app più scaricate al mondo, spesso superando anche le popolari app Facebook e Instagram di Meta. In un rapporto interno trapelato l'anno scorso dall'informatrice Frances Haugen, i ricercatori di Facebook hanno affermato che gli adolescenti trascorrevano «2-3 volte più tempo» su TikTok rispetto a Instagram e che la popolarità di Facebook tra i giovani era crollata.

bambino tik tok

Targeted Victory ha rifiutato di rispondere alle domande sulla campagna, dicendo solo che rappresenta Meta da diversi anni ed è «orgogliosa del lavoro che abbiamo svolto».

In un'e-mail, un direttore di Targeted Victory ha chiesto idee sui giornalisti politici locali che potrebbero fungere da «canale secondario» per i messaggi anti-TikTok, dicendo che l'azienda «desidererebbe sicuramente che non ci fosse più niente».

In altre e-mail, Targeted Victory ha esortato i partner a trasmettere storie ai media locali che collegano TikTok a pericolose tendenze adolescenziali nel tentativo di mostrare i presunti danni dell'app. «Qualche esempio locale di cattive tendenze/storie di TikTok nei tuoi mercati?» ha chiesto un membro dello staff di Targeted Victory.

tik tok 1

«Il sogno sarebbe quello di ottenere storie con titoli come “Dalle danze al pericolo: come TikTok è diventato lo spazio di social media più dannoso per i bambini”», ha scritto lo staff.

Il portavoce di Meta Andy Stone ha difeso la campagna dicendo: «Riteniamo che tutte le piattaforme, incluso TikTok, dovrebbero affrontare un livello di controllo coerente con il loro crescente successo».

Un portavoce di TikTok ha affermato che la società è «profondamente preoccupata» per «l'alimentazione dei resoconti dei media locali su presunte tendenze che non sono state trovate sulla piattaforma».

zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok)

Targeted Victory ha lavorato per amplificare la copertura negativa di TikTok attraverso un documento Google intitolato "Bad TikTok Clips", che è stato condiviso internamente e includeva collegamenti a notizie locali dubbie che citano TikTok come l'origine di pericolose tendenze adolescenziali. Gli agenti locali che lavorano con l'azienda sono stati incoraggiati a promuovere queste presunte tendenze di TikTok nei propri mercati per fare pressione sui legislatori affinché agissero.

Una tendenza che Targeted Victory ha cercato di mettere in evidenza attraverso il suo lavoro è stata la sfida "devious licks", che mostrava gli studenti che vandalizzavano la proprietà della scuola. Attraverso il documento "Clip di TikTok cattive", l'azienda ha diffuso storie sulla sfida delle "devious licks" nei media locali del Massachusetts, Michigan, Minnesota, Rhode Island e Washington, DC.

Questa tendenza ha portato il senatore Richard Blumenthal, a scrivere una lettera a settembre invitando i dirigenti di TikTok a testimoniare davanti a una sottocommissione del Senato, affermando che l'app era stata «ripetutamente utilizzata in modo improprio e abusata per promuovere comportamenti e azioni che incoraggiano atti distruttivi». Ma secondo un'indagine di Anna Foley presso la rete di podcast Gimlet, le voci sulla sfida dei "devious licks" si sono inizialmente diffuse su Facebook, non su TikTok.

tiktok

A ottobre, Targeted Victory ha lavorato per diffondere le voci sulla "sfida Slap a Teacher TikTok" nelle notizie locali, pubblicizzando un notiziario locale che parlava della presunta sfida alle Hawaii. In realtà, non esisteva una sfida del genere su TikTok. Anche in questo caso, la voce è iniziata su Facebook con una serie di post documentati per la prima volta da Insider.

L'azienda ha lavorato per utilizzare sia le preoccupazioni autentiche che le ansie infondate per mettere in dubbio la popolare app. Un'e-mail che descriveva le recenti storie negative di TikTok mescolava domande ragionevoli, in gran parte sulla proprietà e le pratiche aziendali di TikTok, con storie più esagerate sui giovani utenti che si registravano comportandosi male - il tipo di panico sui social media che da tempo tormenta i grandi network, incluso Facebook.

tiktok 2

L'agenzia stava lavorando allo stesso tempo per ottenere una «copertura proattiva» su Facebook nei giornali locali, nei segmenti radiofonici e nelle trasmissioni televisive, incluso l'invio di lettere e articoli di opinione che parlavano entusiasticamente del ruolo di Facebook, ad esempio, nel sostenere le attività di proprietà dei neri. Quelle lettere non menzionavano il coinvolgimento dell'azienda finanziata da Meta.

Targeted Victory ha stipulato un contratto con dozzine di società di pubbliche relazioni negli Stati Uniti per aiutare a influenzare l'opinione pubblica contro TikTok. Oltre a diffondere notizie locali, l'azienda ha contribuito a pubblicare editoriali rivolti a TikTok in tutto il paese, in particolare nei distretti congressuali chiave.

tiktok 1

Il 12 marzo, una lettera all'editore che i funzionari di Targeted Victory hanno aiutato a orchestrare è stata pubblicata sul Denver Post. La lettera, di un «neo genitore preoccupato», affermava che TikTok era dannoso per la salute mentale dei bambini, sollevava preoccupazioni sulle sue pratiche di privacy dei dati e affermava che «molte persone sospettano persino che la Cina stia raccogliendo deliberatamente dati comportamentali sui nostri bambini». La lettera ha anche sostenuto la scelta del procuratore generale del Colorado Phil Weiser di unirsi a una coalizione di procuratori generali di stato che indagano sull'impatto di TikTok sui giovani americani, esercitando pressioni politiche sull'azienda.

Una lettera molto simile al direttore, redatta da Targeted Victory, è stata pubblicata lo stesso giorno sul Des Moines Register. Il pezzo si collegava a storie negative su TikTok che Targeted Victory aveva precedentemente cercato di amplificare. La lettera è stata firmata da Mary McAdams, presidente degli Ankeny Area Democrats. Targeted Victory ha pubblicizzato le credenziali di McAdams in un'e-mail il 7 marzo.

tiktok in televisione 1

«Il nome [di McAdams] su questa [lettera all'editore] avrà molto peso con i legislatori e le parti interessate», ha scritto un direttore di Targeted Victory. L'e-mail ha quindi incoraggiato i partner di altri stati a cercare opportunità da aggiungere alla campagna, «soprattutto se il tuo AG statale si unisce improvvisamente».

In un'e-mail inviata la scorsa settimana agli appaltatori locali, Targeted Victory ha chiesto a ciascun team di «essere pronto a condividere l'editoriale su cui stanno lavorando in questo momento». «Colorado e Iowa - Potete parlare degli editoriali di TikTok che entrambi avete?» ha chiesto un rappresentante di Targeted Victory.

Le e-mail mostrano come l'azienda abbia effettivamente promosso la sua messaggistica anti-TikTok senza rivelare che proveniva da un'azienda che lavorava per conto di Meta. Nessuno degli editoriali o delle lettere all'editore è stato pubblicato con alcuna indicazione che il gruppo finanziato da Meta fosse stato coinvolto.

tiktok 6

Lanciata come società di consulenza digitale repubblicana da Zac Moffatt, direttore digitale della campagna presidenziale di Mitt Romney del 2012, Targeted Victory ha regolarmente consigliato i funzionari di Facebook nel corso degli anni, anche durante un'audizione di alto profilo al Congresso dopo le elezioni del 2016.

L'azienda con sede ad Arlington, in Virginia, scrive sul suo sito Web che offre «una prospettiva di destra del centro per risolvere le sfide di marketing« e può schierare squadre sul campo «ovunque nel paese entro 48 ore».

L'azienda è uno dei maggiori destinatari della spesa per la campagna repubblicana, ha guadagnato oltre 237 milioni di dollari nel 2020, secondo i dati raccolti da OpenSecrets. I suoi maggiori pagamenti provenivano dai comitati congressuali nazionali del GOP e dall'America First Action, un super PAC pro-Trump.

tiktok 4

Nel 2020, l'azienda ha affermato che stava espandendo le sue «pratiche di crisi e offerte di affari aziendali» a causa della crescente necessità dei suoi clienti di «gestione dei problemi e posizionamento esecutivo», aggiungendo che avrebbe concentrato i suoi sforzi verso «una narrazione autentica» con un «iper -approccio locale».

Alcune delle e-mail rivolte a TikTok sono state inviate a febbraio, poco dopo che Meta ha annunciato che Facebook aveva perso utenti per la prima volta nei suoi 18 anni di storia. L'amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg ha detto agli investitori che TikTok era un grosso ostacolo: «Le persone hanno molte scelte su come vogliono trascorrere il loro tempo e le app come TikTok stanno crescendo molto rapidamente». La società ha svelato un clone di TikTok, una funzione per brevi video chiamata Reels che promuove pesantemente nella sua app Instagram.

tiktok 5

In un discorso del 2019 alla Georgetown University, durante il quale ha invocato il reverendo Martin Luther King Jr. e ha sostenuto il ruolo di Facebook nella promozione della libertà di parola, Zuckerberg ha criticato TikTok per aver vietato la discussione di argomenti ritenuti sovversivi dal governo cinese, dicendo: «È Internet che vogliamo?». (Il Washington Post e il Guardian avevano precedentemente evidenziato queste regole di moderazione dei contenuti. TikTok ha affermato che tali linee guida erano obsolete e che la sua attività negli Stati Uniti ora opera secondo regole diverse rispetto alla sua controparte cinese).

Ma Zuckerberg ha anche indicato TikTok per contrastare le preoccupazioni sul fatto che Facebook detenga il monopolio sui social media. TikTok è «l'app in più rapida crescita», ha affermato nel suo discorso di apertura in un'audizione della sottocommissione antitrust della Camera nel 2020.

La campagna anti-TikTok segue una lunga serie di gruppi di advocacy finanziati da Facebook che lavorano per aumentare la propria posizione agli occhi del pubblico.

tiktok 2

Nel 2018, Facebook ha collaborato con Definers Public Affairs, un'altra società di consulenza di Washington fondata da veterani politici repubblicani, per scagliarsi contro critici e altre società tecnologiche, tra cui Apple e Google, durante lo scandalo Cambridge Analytica che ha suscitato indignazione globale per le regole sulla privacy di Facebook. (La società ha affermato di aver smesso di lavorare con Definers poco dopo un rapporto del New York Times sull'accordo.)

tiktok 1

E nel 2019, mentre la società ha dovuto affrontare il controllo dell'antitrust sul suo impatto gigantesco, Facebook ha guidato la creazione di un gruppo di difesa politica, American Edge, progettato per persuadere i legislatori di Washington che la Silicon Valley era fondamentale per l'economia degli Stati Uniti e che una regolamentazione aperta potrebbe indebolire la competitività del Paese in una corsa tecnologica contro la Cina.