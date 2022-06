DAGONEWS

i video amatoriali di joe biden

La Guerra in Ucraina? L’espansionismo cinese nel Pacifico? Macché: il problema più grosso per Joe Biden è il figlio! Il “Daily Mail” pubblica nuove bombastiche rivelazioni sui vizi (e i vezzi) di Hunter. Questa volta non c’entrano i loschi affari con la Cina o con l’Ucraina, ma le preferenze sessuali del secondogenito di “Sleepy Joe”.

il profilo di hunter biden su pornhub

Innanzitutto, Hunter aveva un profilo Pornhub, con nickname “RHEast” (un simpatico gioco di parole con “Beast”, bestia?), dove caricava video amatoriali, stando bene attento a non far vedere la sua faccia. Ma la cronologia del buon Hunter dimostra che è praticamente ossessionato dal porno, con fantasie notevoli: cercava sui siti hard parole chiave come “18 anni”, “vedova solitaria”, “MILF crack cocaina”. Come ogni egomane che si rispetti, googlava in continuazione il suo nome, e cercava istruzioni su “come hackerare il cellulare di un amante”.

hunter biden 1

Sono tutti dettagli che emergono dall’ormai famoso laptop rotto nel marzo 2019 (e portato a sistemare in un negozio in Delaware”, e si tratta di ricerche fatte in sole sei giorni: su 281 siti visitati in quella settimana, 98 erano porno.

Nel computer ci sono anche decine di video di Hunter che fa sesso con prostitute, alcuni dei quali condivisi appunto su Pornhub. Sulla piattaforma Hunter chattava allegramente, e il 22 ottobre 2018 avrebbe addirittura condiviso con un altro utente un numero di telefono che aveva salvato sul cellulare come “Papà”.

Le ricerche sulle vedove

il profilo di hunter biden su pornhub 2

Una particolare ossessione di Hunter è quella per le vedove: cercava in continuazione video con quella parola chiave, incluse “Porno vedova fatto in casa", "Porno vedova solitaria fatto in casa" e "Porno vedova solitaria". È un dettaglio di non poco conto, considerando che Hunter ha avuto una relazione – piuttosto controversa – con la moglie del fratello Beau, morto nel 2015

hunter biden con una vispa signorina

I video con le prostitute

Il computer di Hunter era pieno di foto e video: selfie con il padre, autoscatti nudo, e soprattutto decine di video, compresi quelli in cui discute con delle prostitute dell’acquisto di crack, e poi ci fa sesso. Anche questo filmato è stato caricato su Pornhub, dove Hunter si presentava con una foto evocativa: due donne sedute su un letto in una stanza disordinata, con un piccolo cane bianco appollaiato sul letto sullo sfondo. Ma ci sono anche immagini di donne che armeggiano con il suo gingillo usando i piedi e altre in cui lui le stringe per il collo.

Altra storia gustosa: Hunter era solito lasciare accesa la telecamera anche una volta finito l’atto sessuale. In un imbarazzante filmato, lo si vede fare una smorfia, piegarsi a sinistra e scoreggiare sonoramente. Un comportamento decisamente poco istituzionale, per il figlio del presidente degli Stati Uniti.

