20 set 2021 13:30

GUERRIGLIA URBANA A MILANO - RISSA IN CENTRO IN PIAZZA MERCANTI: UN 18ENNE DI ORIGINI EGIZIANE HA ACCOLTELLATO UN COETANEO ED È STATO FERMATO PER TENTATO OMICIDIO - LA VITTIMA È STATA FERITA A UNA SCAPOLA ED È RICOVERATA AL POLICLINICO IN CODICE ROSSO - GIÀ NEI MESI SCORSI LA ZONA È STATA TEATRO DI RISSE TRA BANDE DI GIOVANI CHE SI SONO AFFRONTATE LANCIANDOSI SEDIE E BOTTIGLIE... (SALA, È QUESTA LA SICUREZZA DELLA CITTÀ?)