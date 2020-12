11 dic 2020 16:27

GWYNETH PALTROW LASCIA IL CINEMA (VISTO CHE IL CINEMA AVEVA LASCIATO LEI) – ORA CHE GUADAGNA MILIONI VENDENDO UOVA DI GIADA DA INFILARE NELLA PATONZA, CI RIVELA CHE DAL 1999 NON ERA SICURA CHE RECITARE FOSSE LA SUA STRADA. ATTRICE MEDIOCRE, WEINSTEIN LE FECE VINCERE L’OSCAR COME MIGLIORE ATTRICE PER “SHAKESPEARE IN LOVE”: SENZA LA SPINTA DEL PUZZONE, LE RIMANEVANO RUOLI MINORI IN FILM DI SUPEREROI