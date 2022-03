HA 19 ANNI, È ITALIANA, SI CHIAMA ALYSON BORROMEO ED È LA STELLA NASCENTE DEL PORNO! - BARBARA COSTA: “È UNA RAGAZZA GIOVANISSIMA CON UN BREVE PASSATO DA FOTOMODELLA E CHE, INGOLOSITA DAL PORNO, HA CONTATTATO VIA INSTAGRAM IL PROFILO DI UNA AGENZIA PORNO IMPORTANTE, I CUI AGENTI HA INCONTRATO A MILANO. DOPO TRE SETTIMANE, LE HANNO PRENOTATO IL PRIMO SET, A BARCELLONA. DA LÌ, È STATA VIRATA A ROCCO SIFFREDI CHE LE HA..."

Barbara Costa per Dagospia

Lei squirta sul set ma non (ancora) nella realtà, lei ha 19 anni ed è lei, la ragazza che sempre più porno fan cercano, ne chiedono, ne vogliono: chi è quella moretta, quella ragazza nuova, quella lì, con i capelli a caschetto… “che figaaa”, “cazz*rola, è tanta roba!”, “è brava”, “diventerà top”, “baby, you’re stuuunning!”, “ma quali porno ha fatto e con chi”, “credo non abbia limiti”, “farà strada”…

Questa ragazza è italiana, si chiama Alyson, "Alyson Thor" no, non più, ora è "Alyson Borromeo", e stella nascente del porno! Alyson, italo-francese, ma nata e cresciuta a Torino, nel porno da giugno 2021, data del suo primo video girato… e meno male che dice di voler porno procedere con calma! Se la sua prima scena è consistita in una doppia penetrazione, e anale!!!, e se Alyson sui set già squirta… cosa ci serberà nelle prossime?

Grandi e nuovi suoi porno sono in uscita, a cominciare dai due episodi, il 2 e il 3, di "Rocco’s Sex Clinic", il nuovo serial siffrediano. Alyson lo dice, che è "Rocco’s Sex Clinic" il suo vero esordio porno. È qui che ha iniziato a pornare sul serio, dopo il suo incontro e ingresso nella hard-academy di Rocco, ingresso avvenuto lo scorso settembre, e che ha ribaltato l’insuccesso dell’impatto iniziale.

Alyson è una ragazza giovanissima con un breve passato da fotomodella e che, ingolosita dal porno, ha contattato via Instagram il profilo di una agenzia porno importante, i cui agenti ha incontrato a Milano, e che, dopo tre settimane, le hanno prenotato il primo set porno, a Barcellona (“Non ci ho pensato due volte: era quello che volevo fare!”). Da lì, è stata virata a Siffredi. Ma, a un primo colloquio, Rocco non l’ha giudicata pronta. Alyson non si è persa d’animo, è andata in vacanza con la sua migliore amica, per ripresentarsi a Rocco a settembre, e stavolta conquistandosi la porno protezione di… Malena! È grazie alla generosità e ai consigli di Malena, che Alyson ha irrobustito la sua porno determinazione.

La tassativa e benefica "paternale" che Rocco impone alle giovani provinanti screma chi ha ferrea intenzione di fare porno – assumendosene oneri e onori, in prima persona – e chi no. “Rocco è molto severo”, dice Alyson, “ma da lui acquisisci la consapevolezza di ciò che vuoi e stai per fare. Lui ti insegna, ti inquadra, ti muta approccio e impostazione. Solo così capisci se questo è il mestiere che fa per te. Con Rocco si gira ore! È complicato stargli dietro. Ma è grazie a lui che sui set sono sempre più sicura. È il lavoro che sognavo”.

Va ribadito, e forte: la generazione Z è senza precedenti, in ogni campo, e pure nel porno. Se è la prima a nascere e crescere in un mondo, e in società, digitali, dal mucchio spiccano cervelli svegli e pensanti. A pochi mesi dal debutto, Alyson Borromeo ragiona già da star in fieri. Lei ha rinunciato a grosse cifre garantite da scene super hard, scene porno super estreme, ovvero quelle scene che hanno ampio e saldo mercato e che per questo in un lampo fanno salire il tuo nome ai vertici, assicurandoti una notorietà istantanea e però fugace. Sono queste scene lautamente pagate, per lo più ambite da ragazze che non vogliono fare porno a lungo, ma puntano a raggranellare alla svelta più soldi possibili per poi investirli altrove.

Alyson no, Alyson ha detto no perché lei mira a una presenza porno lunga, e solida: lei punta a diventare come il suo mito, Malena. Alyson vuole segnare porno marcate impronte. Ha mutato il suo cognome d’arte da Thor in Borromeo (Alyson è il suo nome reale) per una futura conquista del porno americano. È negli USA che vuole andare Alyson, è lì che vuole mettersi alla prova, e brillare, con la sua italianità, chiaro brand, nel nome.

Alyson sogna il porno americano, ha dalla sua il pregio di parlar tre lingue, ma non ha fretta: c’è quello europeo che l’aspetta. Sa bene che è inutile starsene in Italia, dove la porno produzione è (quasi) nulla, e dove c’è chi tuttora associa il porno allo squallore della più misera prostituzione! Il porno è un mestiere e Alyson lo sa e ne ha fatto sue le regole odierne: sta a lei smazzarne le carte a suo vantaggio.

Ne ha già filtrato l’aria competitiva, e la fatica e l’abnegazione che il set porno esige. La telecamera di un set non ha niente in comune con quella di uno smartphone, anche se oggi è prassi mediare tra i set e i porno fatti in casa sui social: dopo il terzo banno, Alyson è di nuovo online con le sue clip, e non male quella in cui svela il suo corpo nudo, "bagnato", sudato, a riprese appena concluse. Alyson è etero ma ama "giocare" con le donne fuori, e dentro, i set, anche perché, nella sua vita privata – dove, a quanto se ne sa, non c’è un fidanzato – “i preliminari migliori me li hanno fatti le donne: in questo sono, siamo, imbattibili!”.

