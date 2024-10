HA FATTO CONDANNARE TRUMP E ORA PIANGE - L’EX PORNOSTAR STORMY DANIELS NON SE LA PASSA BENE: APPESANTITA, SCIATTA, CON LE OCCHIAIE, FA IL GIRO DELLE TV A DIRE CHE HA BISOGNO DI UN MILIONE DI DOLLARI! A TANTO E PIÙ AMMONTANO LE SPESE LEGALI DI COLEI CHE “IN NOME DELLA VERITÀ” HA SMUTANDATO AL MONDO PENE, CORNA E PRIVACY DI UN PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI - BARBARA COSTA: “PERCHÉ NON VA A LAVORARE COME TUTTI, A 45 ANNI? DICE CHE VUOLE ‘EMANCIPARSI DAL PORNO’. SOLO CHE HA COSÌ GRAVI DEBITI PERCHÉ LEI UN ALTRO GROSSO PROCESSO CONTRO TRUMP LO HA PERSO, E IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO. DEVE PAGARE, A TRUMP, 600 MILA DOLLARI PER DIFFAMAZIONE…”

trump guilty daily news

Barbara Costa per Dagospia

Per caso, tra voi, c’è qualcuno a cui va di dare una mano, concreta, in soldoni, alla "povera" Stormy Daniels? Sì, lei, l’ex pornostar, e ex amante di Trump, colei che l’ha fatto condannare in tribunale. Stormy Daniels adesso piange. Non se la passa bene. Ha bisogno di soldi.

stormy daniels

Appesantita, sciatta, con le occhiaie, in astinenza da filler, Stormy fa il giro delle tv – e dei podcast, dei social, va bene tutto – basta che le si dia attenzione, e grana: ha bisogno di un milione di dollari! A tanto e più ammontano le spese legali – e personali – di colei che “in nome della verità” ha smutandato al mondo pene e corna e privacy completa di un presidente degli Stati Uniti.

stormy daniels barrett blade

Stormy va in tv a dirsi “minacciata e perseguitata, angosciata” dai supporter di Trump, quella torma avariata di svitati che sui social “mi attacca” per i guai che Stormy al Trumpone ha fatto passare. Ma sì, per quella vecchia sc*pata tra lo sposato Donald e la porno star Stormy, il cui silenzio per 130 mila dollari è stato da Trump legalmente pagato (e da Stormy non rispettato) e però non secondo la legge registrato, e su questo processato e condannato, e l’entità della condanna la sapremo il 26 novembre.

Stormy ha vinto e ora piange miseria!? E perché non va a lavorare come tutti, a 45 anni? Eeeeeh, si fa presto a dire lavora! Stormy sta coi debiti perché ha lanciato la sua "Stormy TV", attiva da agosto, e dove passa “l’arte creativa” di Stormy. Pornate con maschioni inf*iati che la fanno felice in ogni caldo e bagnato buco? Ma no! Stormy adesso vuole “emanciparsi dal porno”, lei si è scoperta “creativa”, e ha creato docu-film su sé stessa, nonché roba comica per Stormy TV. Però lanciare un canale tv costa. Stormy ci piange.

stormy daniels processo trump (1)

Chi si impietosisce? E ancora: Stormy abita nella sua villona lussuosa in mezzo al suo lussuoso ranch in Florida, con annesso allevamento e maneggio di cavalli pregiati. Mantenere un tale villone e un tale ranch e tali cavalli, costa. Stormy ci piange. Doniamole qualcosa! Le vogliamo fare subito subito un bonifico? Stormy ci fa sapere che è aperto a suo nome un conto su "GoFundMe" e che migliaia di dollari sono già stati raccolti. Pazzesco i soldi che ha da buttare la gente.

barrett blade cnn

E comunque, a Stormy, non bastano. Impegnati a gettar fango su Trump, a causa di Stormy in primo grado condannato, ci si dimentica che Stormy ha così gravi debiti perché lei un altro grosso processo contro Trump lo ha perso, e in tutti i gradi di giudizio. Per questo deve pagare, a Trump, 600 mila dollari. Ed è il processo che Trump ha stravinto contro Stormy per diffamazione: tra le altre cose, non è vero che la povera Stormy è stata minacciata da scagnozzi mandategli a casa da Trump.

stormy tv

Stormy Daniels si è da poco sposata la quarta volta, con Barrett Blade, 51 anni, musicista, regista e attore porno. Pure il maritino sta facendo il giro delle tv e dice che se Trump sarà rieletto, loro lasceranno gli USA. Ma lo sa il maritino che la sua Stormy, prima di mettersi contro Trump, era una repubblicana? E che ha provato anche a candidarsi al Senato (statale) coi repubblicani?

barrett blade cnn (1)

E lo sa, il nuovo marito di Stormy, che è meglio per lui che paghi le bollette? Stormy è stata denunciata da un suo ex per violenza. Lo avrebbe picchiato per una bolletta non pagata. Denuncia poi ritirata. E mi illuminassero, Stormy e il maritino, tanto bravi a far le vittime in tv: che fine hanno fatto i soldi del “contratto a 7 zeri”, da Stormy firmato 2 anni fa, quando si era ridata al porno? E che fine hanno fatto i soldi di "Full Disclosure", memoir best seller di Stormy? Un libro fondamentale: vi è scritto che a letto con Trump Stormy ci è andata consensualmente, che consensualmente non hanno usato precauzioni, che l’hanno fatto in una sola posizione, il missionario, e che il pene a forma di madornale fungo di Trump non l’ha fatta godere. E che Trump a letto e al telefono la apostrofava “dolcezza”.

stormy daniels oggi

E i milioni che Stormy ha meritato in 20 anni di tettonico porno, tutti spesi? E le interviste lacrimose che col marito rilascia in tv, le fa gratis? Ma se Stormy ha fatto “tutto per la verità”, e senza secondi fini, perché dopo averci sc*pato rompeva a Trump affinché la facesse entrare in tv?

Oggi non la cercano più: Stormy accettò di entrare nella casa del "Grande Fratello USA", per dare buca all’ ultimo momento. Pure qua, sta a pagar penali? Lei dice di no. E quando, in barba all’accordo di riservatezza firmato con Trump, per cui DOVEVA starsi zitta, Stormy provava a vendere interviste per 15 mila dollari l’una, e guarda caso con Trump in corsa per la sua prima presidenza, è questo un “agire senza secondi fini”?

