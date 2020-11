21 nov 2020 19:00

LO HA INCASTRATO IL CANE - CATTURATO IL "CANNIBALE DI BERLINO": E' UN 41ENNE INSEGNANTE DI CHIMICA E MATEMATICA - LE OSSA DELLA SUA VITTIMA SONO STATE RITROVATE IN UN PARCO DA UN CANE DA FIUTO - E' ACCUSATO DI OMICIDIO A SFONDO SESSUALE DI UN UOMO CONOSCIUTO SU UNA CHAT GAY - IN CASA AVEVA UN ENORME FRIGORIFERO E ATTREZZI SOSPETTI COME SEGHE E GROSSI COLTELLI...