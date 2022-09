HACK ATTACK! – IL PROFILO TWITTER DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA È STATO VIOLATO! DA QUALCHE ORA SULL’ACCOUNT È COMPARSA COME FOTO UFFICIALE QUELLA DI VITALIK BUTERIN, FONDATORE RUSSO DELLA CRIPTOVALUTA “ETHEREUM” – LA VIOLAZIONE SAREBBE AVVENUTA DURANTE IL “MERGE” DELLA MONETA VIRTUALE: NELLA NOTTE È STATO MODIFICATO IL SISTEMA DI VALIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI. UNO DEI TWEET CONDIVISO DAL “NUOVO” PROFILO RIGUARDA LA PRESUNTA DISTRIBUZIONE GRATUITA DI CRIPTOVALUTE. PROBABILMENTE È UN TENTATIVO DI TRUFFA…

Arcangelo Rociola per www.lastampa.it

ACCOUNT TWITTER DEL MITE HACKERATO

Il profilo Twitter del ministero della Transizione ecologica è stato violato. L’account da qualche ora presenta come foto ufficiale quella di Vitalik Buterin, fondatore russo di Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione al mondo. Il Mite aveva un account verificato e tutt’ora presenta la ‘spunta blu’ che ne certifica l’autenticità. Solo che da questa notte condivide tweet in inglese sotto il nome di “Vitalik.eth”, il nome su Twitter di Buterin. Anche il ministero conferma la violazione da parte di hacker.

profilo twitter del mite hackerato 2

La violazione sembra essere avvenuta durante le ore del Merge di Ethreum, il più grosso cambiamento mai fatto nel protocollo delle criptovalute. Nella notte Ethereum ha cambiato il suo sistema di validazione delle transazioni. Infatti uno dei tweet condiviso dall’account violato riguarda la presunta distribuzione gratuita di criptovalute da parte di Buterin. Probabilmente un tentativo di truffa da parte degli attaccanti.

profilo twitter del mite hackerato 1

Non è la prima volta che il Mite è oggetto di violazioni da parte di attaccanti. Lo scorso aprile il sisto è stato messo offline per diverse ore, sparendo dai radar di internet. Ma in questo caso la violazione non riguarderebbe direttamente il ministero italiano, ma diversi account twitter con molti seguaci.

Probabilmente il Mite è parte di un più ampio tentativo di truffa da parte di hacker che, approfittando del cambiamento di Ethereum, si impossessano di accout fingendo 'doni' da parte del fondatore della criptovaluta.

VITALIK BUTERIN 1

